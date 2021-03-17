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В Украину завезли опасные фрукты

17 марта 2021, 21:13
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Фрукты, которые привезли в Украину, оказались обработанными веществом от клещей.

В Украину попали фрукты с веществом от клещей / Facebook

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве заявило, что в Украину завезли грейпфруты, которые обработали опасным веществом для человека.

Как говорится в сообщении Госпродпотребслужбы в Facebook, во фруктах выявили хлорпирифос-метил. Данное вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами.

"Грейпфруты экспортировались из Турции (Экспортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нидерланды (поставщик: Staay Food Group, Papendrecht), откуда отправлялись в Украину", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба также призвала операторов рынка изъять из продажи данные фрукты, если у них они есть.

Также в управлении отметили, как обычному покупателю узнать, что это именно эти фрукты, которые обработали опасным веществом.

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"Различить такие фрукты визуально невозможно. Однако, каждый потребитель может поинтересоваться происхождением продукции. Сообщение системы RASFF (система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, - ред.) дают нам данные, которыми мы делимся и с вами", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

фрукты Украина
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