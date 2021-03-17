В Украину завезли опасные фрукты

В Украину попали фрукты с веществом от клещей / Facebook

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве заявило, что в Украину завезли грейпфруты, которые обработали опасным веществом для человека.

Как говорится в сообщении Госпродпотребслужбы в Facebook, во фруктах выявили хлорпирифос-метил. Данное вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами.

"Грейпфруты экспортировались из Турции (Экспортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нидерланды (поставщик: Staay Food Group, Papendrecht), откуда отправлялись в Украину", - говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба также призвала операторов рынка изъять из продажи данные фрукты, если у них они есть.

Также в управлении отметили, как обычному покупателю узнать, что это именно эти фрукты, которые обработали опасным веществом.

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"Различить такие фрукты визуально невозможно. Однако, каждый потребитель может поинтересоваться происхождением продукции. Сообщение системы RASFF (система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, - ред.) дают нам данные, которыми мы делимся и с вами", - отметили в ведомстве.

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