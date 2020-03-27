В Украину завезли поддельные тесты на выявление Covid-19

Экспресс-тесты хранили в условия антисанитарии / Фото: пресс-служба СБУ

СБУ выявила деятельность организованной группы, которая ввозила в Украину некачественные лекарственные средства и поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса Covid-19.

"Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах с одеждой. Такая транспортировка также не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья наших граждан", - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, на экспресс-тесты не было абсолютно никакой документации. Хранили препараты в подвальном помещении в Киеве в антисанитарных условиях, а реализовывались через интернет.

Сотрудники СБУ изъяли продукции на сумму почти в один миллион гривен. По факту данного правонарушения ведутся следственные действия.

Напомним, испанские медики заявили о том, что возвращают в ближайшее время китайскому производителю большую партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса Covid-19 - поскольку они доказали свою ненадежность.

Ранее в социальной сети Facebook адвокат Евгения Закревская со ссылкой на мнения опрошенных медиков опубликовала пост, что экспресс-тесты на коронавирус Covid-19, которые были привезены в Украину на самолете из Китая, неточны и "видят" лишь антитела, которые появляются в организме заболевшего только на пятый-шестой день после появления симптомов.