Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

Украинцев предупреждают об опасных стеклянных чашках из Китая, в которых обнаружили превышение уровней свинца и кадмия, что представляет угрозу для здоровья.

Украинцев предупредили об опасных китайских чашках / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцев предупредили об опасных чашках из Китая

В них зафиксировано превышение норм тяжелых металлов

Граждан призвали не покупать данные товары

В магазинах Европы появился опасный товар в котором превышено допустимое содержание тяжелых металлов. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.

Госпродпотребслужба получила через систему RASFF сообщение от польских компетентных органов об обнаружении опасной непищевой продукции.

"Речь идет о стеклянной чашке китайского происхождения, украшенной цветами, грибами и листьями", - указывается в сообщении.

/ Фото: Госпродпотребслужба

В этих чашках зафиксировано превышение допустимого уровня миграции свинца и кадмия, что представляет серьезную угрозу для здоровья людей.

Ведомство призывает потребителей не покупать такие чашки, не использовать их, если они уже были приобретены, а в случае обнаружения продукции в продаже - сообщать об этом местные подразделения Госпродпотребслужбы. Служба продолжает сотрудничество с органами стран-участниц RASFF и осуществляет государственный контроль для изъятия опасного товара из обращения.

Напомним, как ранее сообщал Главред, многие украинцы, которые регулярно и без задержек оплачивают коммунальные услуги, даже не подозревают, что имеют право на частичный возврат уплаченных средств. В Госпродпотребслужбе сообщили, что в течение 2025 года многие поставщики жилищно-коммунальных услуг нарушали правила начисления тарифов для населения. В результате потребителям должны компенсировать в целом 1,16 миллиона гривен.

До этого, в Николаевской области обнаружили еще одного опасного вредителя для сельскохозяйственных культур. В селе Шевченково Шевченковской громады ввели карантин из-за появления южноамериканской томатной моли, сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Ранее в Одесской области специалисты службы зафиксировали опасные для детей игрушки. По результатам проверки, содержание свинца в них превышало допустимую норму в 164 раза. Несмотря на установленные нарушения, такая продукция все еще остается в продаже.

