Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

Виталий Кирсанов
10 декабря 2025, 12:36обновлено 10 декабря, 13:28
По словам дипломатов, ключевым моментом является обеспечение того, чтобы соглашение было долговременным, а не принудительным.
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в материале The Washington Post:

  • Мирные переговоры еще не завершены
  • Украина может присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году
  • Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня

В ближайшее время Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, которое предусматривает суверенитет страны, защищенные международными гарантиями безопасности, интеграцию в Европейский Союз и экономическое восстановление при поддержке США и европейских партнеров. Об этом пишет The Washington Post.

По словам американских, украинских и европейских чиновников, переговоры еще не завершены, а их успех зависит от готовности президента Дональда Трампа поддержать соглашение, не оказывая чрезмерного давления на Киев и европейских союзников.

Основные положения пакета - что предлагают Украине

  • Членство в ЕС: Украина может присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году. Это будет способствовать торговле, инвестициям и уменьшению коррупции в государственных предприятиях.
  • Гарантии безопасности: США и европейские страны обеспечат защиту Украины от возможных нарушений Россией соглашения, включая формулу, подобную пятой статье устава НАТО.
  • Суверенитет и армия: Украина сохранит контроль над своими территориями и будет иметь армию численностью около 800 тысяч солдат с возможностью дополнительных сил поддержки.
  • Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня: от Донбасса на северо-востоке до городов Запорожья и Херсона на юге. За этой демилитаризованной зоной будет расположена более глубокая зона, в которой будет запрещено использование тяжелого оружия. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею. Однако Украина и США до сих пор спорят о том, как будут в итоге проведены границы.
  • Запорожская АЭС: Планируется вывод объекта из-под российской оккупации и возможное управление США для обеспечения безопасности.
  • Экономическое восстановление: Планируется привлечение более 200 млрд долларов замороженных российских активов, а также инвестиции США и международных финансовых институтов на реконструкцию страны на сумму до 400 млрд долларов.

Американские переговорщики, в частности Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, подчеркивают необходимость сочетания гарантий безопасности и экономических стимулов, чтобы Украина смогла согласиться на соглашение и избежать дальнейшего конфликта.

По словам дипломатов, ключевым моментом является обеспечение того, чтобы соглашение было долговременным, а не принудительным, поскольку поспешные решения могут привести к эскалации войны и новым потерям.

"Трампу следует заключить разумную сделку, которая будет долговременной. Иначе он может остаться ни с чем, и этот жалкий конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу", - заключает издание.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана". Он подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

  • требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);
  • просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

