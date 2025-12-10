Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

По словам дипломатов, ключевым моментом является обеспечение того, чтобы соглашение было долговременным, а не принудительным.

Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что написано в материале The Washington Post:

Мирные переговоры еще не завершены

Украина может присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году

Демилитаризованная зона будет создана вдоль всей линии прекращения огня

В ближайшее время Украина может получить долгосрочное мирное соглашение, которое предусматривает суверенитет страны, защищенные международными гарантиями безопасности, интеграцию в Европейский Союз и экономическое восстановление при поддержке США и европейских партнеров. Об этом пишет The Washington Post.

По словам американских, украинских и европейских чиновников, переговоры еще не завершены, а их успех зависит от готовности президента Дональда Трампа поддержать соглашение, не оказывая чрезмерного давления на Киев и европейских союзников.

Основные положения пакета - что предлагают Украине

Членство в ЕС: Украина может присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году. Это будет способствовать торговле, инвестициям и уменьшению коррупции в государственных предприятиях.

Американские переговорщики, в частности Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, подчеркивают необходимость сочетания гарантий безопасности и экономических стимулов, чтобы Украина смогла согласиться на соглашение и избежать дальнейшего конфликта.

По словам дипломатов, ключевым моментом является обеспечение того, чтобы соглашение было долговременным, а не принудительным, поскольку поспешные решения могут привести к эскалации войны и новым потерям.

"Трампу следует заключить разумную сделку, которая будет долговременной. Иначе он может остаться ни с чем, и этот жалкий конфликт может перейти в еще более разрушительную фазу", - заключает издание.

Эксперт назвал условие завершения войны

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана". Он подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Другие новости:

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

