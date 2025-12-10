Укр
"Дырку от бублика получите": Мельник жёстко отверг предложения капитуляции Украины

Анна Ярославская
10 декабря 2025, 08:57
140
Киев готов к конкретным шагам ради справедливого и длительного мира, однако территориальные уступки исключены.
Мельник, Небензя
Андрей Мельник сделал резкое заявление в ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Постпред Украины при ООН заявил, что Украина не продаёт ни суверенитета, ни территорий
  • Мельник поблагодарил США за дипломатические усилия в мирных инициативах

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом.

9 декабря во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Мельник заявил, что Украина хотела бы выразить благодарность США за недавние мирные усилия.

видео дня

"Мы рассчитываем на силу и мастерство американской дипломатии", — отметил он.

Мельник подтвердил, что Киев готов к конкретным шагам для восстановления всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. При этом он подчеркнул, что территория и суверенитет Украины не продаются.

"Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину", - сказал постпред Украины.

Смотрите видео - Выступление Мельника на заседании Совета безопасности ООН:

Скриншот

Кроме того, в своей речи Мельник обратил внимание на государства, которые продолжают финансировать российскую военную машину. Он призвал ввести массовые вторичные санкции против всех стран, способствующих обходу уже существующих ограничений. По его словам, прекращение потоков "грязных денег", которые поступают в Москву, может существенно изменить ход войны.

"Как только этот поток начнет исчезать, Путин будет первым, кто будет стремиться к прекращению огня", – подчеркнул дипломат.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и ее европейские союзники прорабатывают "рамочный документ, гарантии безопасности и план восстановления". 10 декабря обновленное видение мирного плана передадут США.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

  • требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);
  • просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

При этом президент У Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками.

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку, по его мнению, он ведет его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики п Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Андрей Мельник новости Украины война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
