"Удержание нецелесообразно": Сырский сделал важное заявление о Покровске

Сырский рассказал об актуальной ситуации на Покровском направлении и сообщил об успешном продвижении украинских войск в пределах Покровска.

https://glavred.info/front/uderzhanie-necelesoobrazno-syrskiy-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-pokrovske-10722719.html Ссылка скопирована

Сырский сделал важное заявление о Покровске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

О чем сказал Сырский:

Силы обороны осенью были вынуждены выйти из Покровска

С 15 ноября украинским военным удалось восстановить ряд позиций в городе

Покровск и Мирноград не находятся в окружении

На определенном этапе обороны в Покровске украинских войск действительно не было. Однако, в середине ноября Силы обороны смогли вернуть контроль над частью города и зачистить территории, которые находятся западнее Покровска. Кроме того, на одном из участков фронта состоялся отвод подразделений на 5-7 километров от Покровска. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Суспільне.

По его словам, осенью из-за ограниченных ресурсов украинские подразделения были вынуждены покинуть город. Однако с 15 ноября благодаря наступательным действиям удалось вернуть под контроль около 13 км² в пределах Покровска, тогда как общая площадь города составляет 29 км².

видео дня

"Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути. Кроме того, западнее Покровска мы зачистили и контролируем около 54 км²", - сказал Сырский.

Сырский также подчеркнул, что Россия продолжает наращивать силы на Покровском направлении - там уже сосредоточено около 156 тысяч военных, а именно на этот участок приходится 40-50% всех КАБов. Сейчас это ключевое направление боевых действий. По его словам, ситуация остается очень сложной, особенно во время тумана и дождей, которыми оккупанты пользуются, чтобы продвигаться, избегая ударов украинских беспилотников.

"Однако в дальнейшем мы только увеличиваем численность своей группировки в пределах Покровска. В то же время несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор там оставались. Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их содержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", - рассказал Александр Сырский.

Главнокомандующий уточнил, что Мирноград не находится в кольце. Логистика там затруднена, но продолжает работать.

Сырский отметил, что Покровск и Мирноград остаются мощными укрепленными узлами нашей обороны, которая продолжается до сих пор. Покровск обороняется уже 16 месяцев, тогда как россияне по меньшей мере шесть раз заявляли о якобы скором "взятии всего Донбасса".

"Не взяли", - резюмировал Сырский.

Покровск / Инфографика: Главред

Сможет ли Россия оккупировать Покровск до конца года - мнение эксперта

Как писал Главред, ВСУ пока не могут восстановить контроль над Покровском из-за ограниченных оперативных резервов и численности российской группировки на этом направлении, которая насчитывает около 150 тысяч человек. Об этом сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, главное сейчас для Украины - удерживать Покровск как можно дольше, пока идет переговорный процесс, чтобы не дать россиянам использовать этот город для укрепления своих позиций. В то же время сообщения о полном захвате города не соответствуют действительности.

Снегирев отметил, что давать точные прогнозы трудно, но убежден, что Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до конца года, ни некоторое время после него.

Ситуация на фронте - что известно о боях в Покровске

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные отступили с части позиций возле Покровска и Мирнограда в Донецкой области, совершив контролируемый маневр в районах Лысовки и Сухого Яра. Командование переместило личный состав на более выгодные рубежи, сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В то же время командование российских оккупантов скрывает реальные потери на Покровском направлении, отмечает движение сопротивления "Атеш".

Украинские подразделения продолжают поисково-штурмовые операции и ликвидацию противника в городской застройке Покровска, сообщает группировка войск "Восток".

Другие новости:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред