План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

За минувшие сутки ВСУ отбили 45 вражеских штурмов на Покровском направлении.

Бойцы ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

ВСУ проводят зачистку россиян в городской застройке Покровска

Украинские бойцы за сутки обезвредили 110 захватчиков

Украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска. Об этом сообщает группировка войск "Восток".

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - говорится в сообщении. видео дня

Военные добавили, что сейчас прокладываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, чтобы украинские подразделения стабильно получали все необходимое.

За минувшие сутки Силы обороны в зоне ответственности группировки "Восток" отбили 82 атаки российских войск.

В частности, на Покровском направлении украинским бойцам удалось остановить 45 вражеских штурмов.

Кроме этого, за минувшие сутки на Покровском направлении в целом было обезврежено 110 захватчиков, из них 83 - безвозвратно. Также украинские защитники ликвидировали семь единиц автомобильной и спецтехники врага, один мотоцикл, 26 беспилотников, а также уничтожили артсистему и двенадцать укрытий, где находился личный состав армии РФ.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток враг продолжает нести наибольшие потери - 431 захватчик за минувшие сутки.

Захватит ли Россия Покровск до Нового года - прогноз

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной нам части Донецкой области зависит сейчас исключительно от политического решения и переговоров.

"Давать прогнозы сложно, впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года", - сказал Снегирев.

Бои за Покровск - новости по теме

Как писал Главред, несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться к Покровску и Мирнограду в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.

Напомним, командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук заявил, что ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Ранее стало известно, что россиянам вблизи Покровска нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий - в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь - вблизи населенного пункта Котлино.

Об источнике: Группировка войск "Восток" Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

