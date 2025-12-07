Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

Марина Фурман
7 декабря 2025, 15:24
2727
За минувшие сутки ВСУ отбили 45 вражеских штурмов на Покровском направлении.
ВСУ, армия РФ
Бойцы ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Главное:

  • ВСУ проводят зачистку россиян в городской застройке Покровска
  • Украинские бойцы за сутки обезвредили 110 захватчиков

Украинские бойцы проводят поисково-штурмовые действия и ликвидацию врага в городской застройке Покровска. Об этом сообщает группировка войск "Восток".

"В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - говорится в сообщении.

видео дня

Военные добавили, что сейчас прокладываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, чтобы украинские подразделения стабильно получали все необходимое.

За минувшие сутки Силы обороны в зоне ответственности группировки "Восток" отбили 82 атаки российских войск.

В частности, на Покровском направлении украинским бойцам удалось остановить 45 вражеских штурмов.

Кроме этого, за минувшие сутки на Покровском направлении в целом было обезврежено 110 захватчиков, из них 83 - безвозвратно. Также украинские защитники ликвидировали семь единиц автомобильной и спецтехники врага, один мотоцикл, 26 беспилотников, а также уничтожили артсистему и двенадцать укрытий, где находился личный состав армии РФ.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток враг продолжает нести наибольшие потери - 431 захватчик за минувшие сутки.

Захватит ли Россия Покровск до Нового года - прогноз

Военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал Главреду, что удержание не только Покровска, но и остальной подконтрольной нам части Донецкой области зависит сейчас исключительно от политического решения и переговоров.

"Давать прогнозы сложно, впрочем, думаю, Покровск не будет взят полностью оккупантами ни до нового года, ни даже определенное время после нового года", - сказал Снегирев.

Бои за Покровск - новости по теме

Как писал Главред, несмотря на постоянные штурмы, враг и дальше пытается прорваться к Покровску и Мирнограду в Донецкой области. По данным проекта DeepState, Силы обороны Украины активно сдерживают наступление россиян.

Напомним, командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук заявил, что ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Ранее стало известно, что россиянам вблизи Покровска нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий - в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь - вблизи населенного пункта Котлино.

Читайте также:

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ линия фронта Покровск бойцы ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:13Украина
План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

15:24Фронт
Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

13:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 7 декабря: Змеям - потрясения, Обезьянам - проблемы

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

Последние новости

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

16:09

Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

15:30

Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые воротаВидео

15:24

План РФ провалился: ВСУ выбивают врага из важного города в Донецкой области

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
14:27

Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

14:27

Снег и сильные морозы все же будут: синоптик предупредила о сюрпризах, которые готовит зима

13:54

Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы

13:39

Плотина водохранилища разрушена: РФ атаковала Харьковскую область

Реклама
13:19

В Украину возвращается снег и мороз: названа дата нового похолодания

13:14

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

13:03

Особая опасность для России - историк раскрыл главный секрет гетмана МазепыВидео

12:59

Двигаются вдоль линий обороны: угрожает ли Запорожью новый маневр россиян

12:49

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

12:34

Шахеды полетели с пяти направлений, были запущены ракеты: в результате ударов есть погибшие

12:02

Как обогреться без дров: простой метод, о котором мало кто догадывается

12:01

Кэллог заявил о "финишной прямой" мирного соглашения: какие два вопроса тормозят процесс

11:43

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря

11:02

Зачем Трампа опозорили на весь мирмнение

10:53

Медийные признаки "раскачивания": что на самом деле будет с долларом до середины декабря

Реклама
10:47

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

10:30

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

09:54

Дроны в обмен на опыт: РФ нацелилась на стратегическую сделку с Индией - ISW

09:11

Гороскоп на неделю с 8 по 14 декабря: Овнам - серьезные перемены, Львам - помощь

08:59

Ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины: в NYT раскрыли подробности

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:42

Ночные взрывы в Энгельсе: местные заявляют об атаке дронов на нефтебазуВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мотоцикла за 19 секунд

05:16

"Больше чем флирт": Тарас Тополя заговорил о изменах после разводаВидео

04:49

Как быстро отмыть фасады без разводов: самое действенное средство за копейки

04:12

Гороскоп на завтра 8 декабря: Двум - интересное предложение, Стрельцам - большой успех

03:30

Как заставить герань цвести зимой: поможет одна дешевая таблетка из аптечки

02:38

Массированный налет дронов и Кинжалов: в Украине раздаются мощные взрывы

02:30

ТОП-3 знака освободятся от бремени: кто в декабре наконец-то вырвется из проблем

06 декабря, суббота
23:55

США заставили Путина и Зеленского пойти на уступки для мирного соглашения - Axios

23:53

"Птички" залетели вглубь РФ: кадры мощных ударов по российским объектам

22:57

Ажиотаж гонит цены вверх: какие продукты больше всего подорожают перед праздниками

21:46

Света не будет 12-16 часов: в Укрэнерго рассказали, когда ждать улучшенияФото

21:42

После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

Реклама
21:30

Хирургу Киркорова предлагали деньги за часть тела путиниста: что хотели купить

21:00

Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря

20:53

Почему мерцает лампочка в авто - главные причины и как исправить

19:32

Зеленский "долго и содержательно" поговорил с командой Трампа - подробности

19:11

Сколько РФ потеряла на войне мужского населения: СМИ узнали колоссальные данные

19:10

Какие гарантии безопасности нужны Украинемнение

18:52

Более 12 часов без света: Укрэнерго вводит жесткие графики на 7 декабря

18:49

Назывался в честь Хрущева: что это за город и почему его трижды переименовывали

18:41

Придет 40 неудач: что нельзя делать в праздник 7 декабря

18:30

"Потерянное время": звезда "Спіймати Кайдаша" разнес новые украинские комедии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять