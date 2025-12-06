"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

Ситуация на одном из ключевых направлений остается напряженной, потому что враг "застрял" в боях.

Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал военный:

Городские бои в Покровске продолжаются

Враг стремится перерезать логистические пути ВСУ

Захватить Покровск оружием у РФ возможности нет

Оккупационная армия страны-агрессора России застряла в городских боях и не может захватить Покровск, что в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергей Окишев.

По его словам, в городе продолжаются сложнейшие стрелковые бои и россияне пытаются отрезать логистические пути украинских военных к двум населенным пунктам - Мирнограду и Покровску.

"Враг практически застрял в городских боях и не может захватить Покровск оружием. Сейчас основные усилия врага направлены на то, чтобы отрезать наши логистические пути. В свою очередь Силы обороны работают над расширением этих логистических путей. В частности, в города Покровск и Мирноград", - подчеркнул военный.

Покровск / Инфографика: Главред

Как ВСУ обеспечивают логистику в районе Покровска

Окишев отметил, что несмотря на давление со стороны противника, Силы обороны проводят ротацию личного состава в пешем порядке, а также передают боеприпасы, воду и еду с помощью больших дронов и НРК.

Чем обернется для России оккупация Покровска - мнение аналитика

Главред писал, что по словам военно-политического аналитика, соучредителя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, оккупация российскими войсками города Покровск в Донецкой области станет для врага "пирровой победой" ввиду значительных потерь среди личного состава оккупационных войск.

Сами российские военные уже проводят параллели с Бахмутом и признают, что масштабы их потерь не соответствуют полученным результатам. Только за два последних месяца на Покровском направлении армия РФ потеряла более 20 тысяч человек - примерно столько же, сколько Вермахт потерял во время оккупации Польши во Вторую мировую войну.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что продолжение удержания позиций в Покровске зависит от того, насколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.

Сейчас ситуация в Покровске пока тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.

Ранее стало известно, что россиянам вблизи Покровска нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий - в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь - вблизи населенного пункта Котлино. К сожалению, эти территории мы уже потеряли.

О персоне: Сергей Окишев Сергей Окишев - спикер 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

