"Враг практически застрял": армия РФ провалила планы по захвату важного города

Что сказал военный:
- Городские бои в Покровске продолжаются
- Враг стремится перерезать логистические пути ВСУ
- Захватить Покровск оружием у РФ возможности нет
Оккупационная армия страны-агрессора России застряла в городских боях и не может захватить Покровск, что в Донецкой области. Об этом в эфире Еспресо сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергей Окишев.
По его словам, в городе продолжаются сложнейшие стрелковые бои и россияне пытаются отрезать логистические пути украинских военных к двум населенным пунктам - Мирнограду и Покровску.
"Враг практически застрял в городских боях и не может захватить Покровск оружием. Сейчас основные усилия врага направлены на то, чтобы отрезать наши логистические пути. В свою очередь Силы обороны работают над расширением этих логистических путей. В частности, в города Покровск и Мирноград", - подчеркнул военный.
Как ВСУ обеспечивают логистику в районе Покровска
Окишев отметил, что несмотря на давление со стороны противника, Силы обороны проводят ротацию личного состава в пешем порядке, а также передают боеприпасы, воду и еду с помощью больших дронов и НРК.
Чем обернется для России оккупация Покровска - мнение аналитика
Главред писал, что по словам военно-политического аналитика, соучредителя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, оккупация российскими войсками города Покровск в Донецкой области станет для врага "пирровой победой" ввиду значительных потерь среди личного состава оккупационных войск.
Сами российские военные уже проводят параллели с Бахмутом и признают, что масштабы их потерь не соответствуют полученным результатам. Только за два последних месяца на Покровском направлении армия РФ потеряла более 20 тысяч человек - примерно столько же, сколько Вермахт потерял во время оккупации Польши во Вторую мировую войну.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, Главред писал, что продолжение удержания позиций в Покровске зависит от того, насколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде.
Сейчас ситуация в Покровске пока тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда.
Ранее стало известно, что россиянам вблизи Покровска нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий - в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь - вблизи населенного пункта Котлино. К сожалению, эти территории мы уже потеряли.
О персоне: Сергей Окишев
Сергей Окишев - спикер 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
