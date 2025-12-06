Неожиданный обвал цен: в Украине популярный продукт внезапно подешевел

Есть несколько причин, почему на рынке цены снизились.

Что сообщили аналитики:

В Украине дешевеют помидоры

Цены в конце недели упали до 80 гривен за килограмм в неделю

В Украине фиксируют новую волну снижения цен на импортные помидоры. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Кратковременное, но заметное повышение цен неделей ранее стало толчком для существенного снижения спроса на импортные помидоры.

Эксперты говорят, что на этой неделе в продажу поступали лишь единичные партии местных тепличных овощей, поскольку большинство комбинатов в стране уже завершили сезон реализации продукции очередного оборота.

Как изменились цены на помидоры на рынке

Из-за значительного увеличения поставок импортных помидоров на украинский рынок по состоянию на 5 декабря цены на помидоры снизились до уровня 65-75 гривен за килограмм.

Это в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Главная причина негативного ценового тренда - это резкое снижение спроса на помидоры, а также активизация поставок импортных овощей, качество которых не всегда оправдывало ожидания покупателей.

Какие продукты, кроме помидоров, подешевеют в Украине

Главред писал, что по словам заместителя гендиректора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, цены на молочные продукты в Украине в ближайшее время начнут снижаться. Прежде всего снижение стоимости коснется сметаны, сливок, творога, масла и полутвердого сыра.

По словам эксперта, украинские производители оказались в ситуации, когда имеют большие запасы продукции, которые они не смогли продать за границу. Поэтому сейчас компании вынуждены реализовывать все на внутреннем рынке, что автоматически снижает отпускные цены.

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают расти цены на тепличные огурцы. Как сообщили аналитики проекта EastFruit, на рынке установили самые высокие за последние 8 лет цены на этот овощ.

Ранее стало известно, что в украинские супермаркеты переписали цены на куриные яйца. На рынке произошло очередное подорожание востребованного продукта питания.

Накануне сообщалось, что по сравнению со среднемесячными ценами в ноябре, в этом месяце подорожали 5 разновидностей хлеба и только на один пока цена остается неизменной.

