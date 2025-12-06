Летят Кинжалы и шахеды: Киев и Днепр под массированной атакой

Новые группы вражеских БпЛА заходят в воздушное пространство Украины.

Киев и Днепр под массированной атакой / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Википедия

В ночь на 6 декабря зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал".

По состоянию на 1:44, оккупанты наносят удары балистикой и Кинжалами по Киеву и Днепру.

Кроме того, враг задействовал десятки шахедов.

"Новые группы вражеских БпЛА на Херсонщину с ВОТ, на Николаевщине, Харьковщине, Донетчине - западным курсом", - сообщили в ВС ВСУ, так что угроза обстрела сохраняется.

По информации мониторинговых каналов, угроза баллистики продолжается из Брянска, Таганрога, Ейска и Крыма.

ракета кинджал кинжал инфографика / Инфографика: Главред

Ракетно-дроновый удар по Украине 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник в ГосЧС сообщили, что в результате ночной атаки РФ в Киеве один человек погиб, семеро - пострадали, 18 человек были спасены, трое из них - дети. Спасатели продолжают работать на местах "прилетов".

Киевскую область враг атаковал регион ракетами и дронами. Под комбинированным ударом РФ оказались мирные населенные пункты. В результате падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки.

В Белой Церкви пострадала девочка 14 лет. Также в области есть один погибший.

