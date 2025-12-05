Укр
Что Путину нужно от Украины: экс-глава британской разведки назвал цель Кремля

Сергей Кущ
5 декабря 2025, 23:27
По мнению Мура, единственный способ добиться мира в Украине - это оказывать большее давление на Россию.
Бывший глава британской разведки назвал цель Кремля
Бывший глава британской разведки назвал цель Кремля / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

В планах российского диктатора Владимира Путина нет подписания мирного договора с Украиной, пока не превратит ее во вторую Беларусь.

Вопросы территорий Кремль на самом деле не очень интересуют, заявил в интервью Bloomberg рассказал бывший директор Британской секретной разведывательной службы MI6 Ричард Мур.

"В Великобритании мы имеем очень четкие взгляды на ведение этой войны и на то, как поддерживать украинцев. Наша ответственность заключается в том, чтобы донести точно то, о чем говорит разведка. Она говорит нам, например, что Путин не имеет никакого намерения заключать соглашение, что для него это вопрос не только территории, это о доминировании и превращении Украины в нечто, что выглядит достаточно похожим на ее соседа - Беларусь", - сказал он.

По мнению Мура, единственный способ добиться мира в Украине - это оказывать большее давление на Россию, чтобы заставить Путина договариваться о мире.

"Он - что поразительно - в стремлении к миру готов де-факто отдать до 20% своей страны", - сказал Мур.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Бывший руководитель MI6 также считает, что Запад должен профинансировать производство оружия в Украине, поскольку Украина имеет незадействованные промышленные мощности, но ей не хватает финансирования, чтобы их загрузить.

"И есть возможность оказывать значительно большее давление на Путина внутри страны. Я не делаю вид, что это даст немедленные результаты. Мы должны быть терпеливыми. Мы должны быть готовыми выстоять. Я говорил об определяющей важности этого для западного альянса - о том, что мы не должны проиграть это соревнование воли", - сказал Мур.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, переговоры между США и Россией по завершению войны в Украине пока не дали ощутимых результатов. Как отмечает The New York Times, Россия сталкивается с рядом трудностей, которые влияют на ход войны, однако ни одна из них не обеспечивает США решающего преимущества на переговорах.

Кроме того, в Офисе президента подтвердили, что сегодня украинские переговорщики секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов отправятся во Флориду для переговоров с американской делегацией об условиях завершения войны.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб отметил, что мирная договоренность для Украины может оказаться компромиссной и не совсем справедливой. Он также выразил разочарование после ознакомления с первоначальным вариантом мирного плана.

