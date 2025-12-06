Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

"Мальвинка" даже сегодня может выглядеть стильно, если правильно ее заплести.

Как заплести стильную "Мальвинку" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как легко сделать стильную прическу

Как за минуту заплести "Мальвинку"

Большинство девушек и женщин любят не только универсальные, но и простые в исполнении прически. Среди них одной из самых популярных является "Мальвинка". Однако в классическом виде она выглядит уже не так стильно.

Главред узнал, как ее сделать на современный лад и потратить на это всего 60 секунд. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Александра Федив.

Как сделать современную "Мальвинку"

Верхние пряди с обеих сторон собираем в хвостик и провязываем резинкой. Проворачиваем хвост наружу, а дальше берем еще две пряди по бокам и делаем хвостик ниже, чем предыдущий.

Нижний хвостик продеваем наружу в верхний и затягиваем сильнее. Поправляем волосы по бокам и готово - красивая "Мальвинка" за минуту заплетена.

Смотрите видео, как заплести трендовую "Мальвинку":

О персоне: Александра Федив Александра Федив - украинский блогер, эксперт по макияжу, которая делится советами из бьюти сферы. В Instagram аудитория Александры насчитывает более 58 тысяч подписчиков.

