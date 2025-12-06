Трендовая прическа за одну минуту: как заплести "Мальвинку" совершенно по-новому

Вы узнаете:
- Как легко сделать стильную прическу
- Как за минуту заплести "Мальвинку"
Большинство девушек и женщин любят не только универсальные, но и простые в исполнении прически. Среди них одной из самых популярных является "Мальвинка". Однако в классическом виде она выглядит уже не так стильно.
Главред узнал, как ее сделать на современный лад и потратить на это всего 60 секунд. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Александра Федив.
Как сделать современную "Мальвинку"
Верхние пряди с обеих сторон собираем в хвостик и провязываем резинкой. Проворачиваем хвост наружу, а дальше берем еще две пряди по бокам и делаем хвостик ниже, чем предыдущий.
Нижний хвостик продеваем наружу в верхний и затягиваем сильнее. Поправляем волосы по бокам и готово - красивая "Мальвинка" за минуту заплетена.
Смотрите видео, как заплести трендовую "Мальвинку":
@alessandrafediv Как вам такая мальвинка? Понравилась? #макияж#новогодниймакияж#makeup#бьютиблогерукраина#прическа#мальвинка#прическисказа1мин#макияжнановыйгод#прическанановыйгод#стрелки#визажист♬ оригинальный звук - Alessandra Fediv
О персоне: Александра Федив
Александра Федив - украинский блогер, эксперт по макияжу, которая делится советами из бьюти сферы. В Instagram аудитория Александры насчитывает более 58 тысяч подписчиков.
