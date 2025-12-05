Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

Экономический ресурс России не является бесконечным.

https://glavred.info/war/cherez-dva-mesyaca-rf-ne-smozhet-finansirovat-voynu-ekspert-nazval-uslovie-10721714.html Ссылка скопирована

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

Экономический ресурс России не является бесконечным

Особое внимание эксперт уделил ударам по нефтяным портам России

Если украинские Силы беспилотных систем сохранят текущую интенсивность и эффективность дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора, уже через два месяца Россия может потерять возможность финансировать войну.

С таким заявлением выступил военный эксперт и разработчик дрона "Довбуш" Владимир Яценко в эфире телеканала "1+1" во время национального телемарафона.

видео дня

По его словам, экономический ресурс России не является бесконечным, а удары по ключевым объектам топливно-энергетического комплекса наносят критический ущерб бюджету государства.

"На каждый миллион долларов, потраченный Украиной, России приходится тратить 100 миллионов, а иногда и миллиард", — подчеркнул Яценко.

Эксперт также отметил, что за последние три месяца украинские беспилотные подразделения уничтожили около 50% российских зенитных комплексов "Панцирь". По его оценке, восстановить такие потери Россия в ближайшее время физически не сможет.

"У противника образуются серьезные бреши в системе противовоздушной обороны", — заявил он.

Именно это, по словам Яценко, открывает дополнительные возможности для нанесения прицельных ударов по объектам нефтяной промышленности РФ — ключевому источнику доходов, за счет которого страна-агрессор продолжает вести войну.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Особое внимание эксперт уделил ударам по нефтяным портам России в Черном море, а также по танкерам так называемого "теневого флота", которые используются для транспортировки нефти в обход санкций.

"Такие удары способны сократить бюджет России на 20–30%. А это означает, что финансирование войны станет невозможным. Если динамика сохранится, как за последний месяц — удары по танкерам, Новороссийску, Туапсе, — то задача лишить врага финансовых возможностей вполне реальна уже в течение ближайших двух месяцев", — подытожил Владимир Яценко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", так как ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Напомним, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, в Покровске и Мирнограле ситуация сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Однако, как заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук, окружения пока нет.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред