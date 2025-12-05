Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

Сергей Кущ
5 декабря 2025, 21:45
173
Экономический ресурс России не является бесконечным.
Через два месяца РФ не сможет финансировать войну
Через два месяца РФ не сможет финансировать войну / Коллаж: Главред

Вы узнаете:

  • Экономический ресурс России не является бесконечным
  • Особое внимание эксперт уделил ударам по нефтяным портам России

Если украинские Силы беспилотных систем сохранят текущую интенсивность и эффективность дальнобойных ударов по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора, уже через два месяца Россия может потерять возможность финансировать войну.

С таким заявлением выступил военный эксперт и разработчик дрона "Довбуш" Владимир Яценко в эфире телеканала "1+1" во время национального телемарафона.

видео дня

По его словам, экономический ресурс России не является бесконечным, а удары по ключевым объектам топливно-энергетического комплекса наносят критический ущерб бюджету государства.

"На каждый миллион долларов, потраченный Украиной, России приходится тратить 100 миллионов, а иногда и миллиард", — подчеркнул Яценко.

Эксперт также отметил, что за последние три месяца украинские беспилотные подразделения уничтожили около 50% российских зенитных комплексов "Панцирь". По его оценке, восстановить такие потери Россия в ближайшее время физически не сможет.

"У противника образуются серьезные бреши в системе противовоздушной обороны", — заявил он.

Именно это, по словам Яценко, открывает дополнительные возможности для нанесения прицельных ударов по объектам нефтяной промышленности РФ — ключевому источнику доходов, за счет которого страна-агрессор продолжает вести войну.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Особое внимание эксперт уделил ударам по нефтяным портам России в Черном море, а также по танкерам так называемого "теневого флота", которые используются для транспортировки нефти в обход санкций.

"Такие удары способны сократить бюджет России на 20–30%. А это означает, что финансирование войны станет невозможным. Если динамика сохранится, как за последний месяц — удары по танкерам, Новороссийску, Туапсе, — то задача лишить врага финансовых возможностей вполне реальна уже в течение ближайших двух месяцев", — подытожил Владимир Яценко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", так как ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Напомним, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, в Покровске и Мирнограле ситуация сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Однако, как заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук, окружения пока нет.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НПЗ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:36Мир
Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

22:13Спорт
Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

Последние новости

22:53

Зеленский вывел Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

22:36

Путин и Моди разозлили Трампа, устроив "показательное шоу" в Индии - Bloomberg

22:13

Результаты жеребьевки ЧМ-2026 по футболу: Украина получила соперников

21:58

Андрей Юсов: "Служи или помогай" должно стать принципом для каждого украинца

21:52

Ресторанный скулила: в сети высмеяли "пение" беглеца Олега ВинникаВидео

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
21:45

Через два месяца РФ не сможет финансировать войну: эксперт назвал условие

21:21

"Мы имеем ресурсы": Сырский сказал, готова ли Украина продолжать войну

21:05

Солнечные панели станут гораздо дешевле и проще: что придумали ученые

21:00

В сети появились фото тайных сыновей Путина

Реклама
20:48

Дональд Трамп получил медаль и желанную "Премию мира", но есть нюансВидео

20:45

Большой церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать в день Святого Николая

20:33

Ушли фаворитки: Тарас Цымбалюк неожиданно отправил домой двух участниц "Холостяка"

20:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядитФото

20:01

Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

20:01

Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

19:29

Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

19:11

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

19:11

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:05

Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

19:00

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановитсямнение

Реклама
18:51

Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

18:33

Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

18:24

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:23

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:06

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

Реклама
15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять