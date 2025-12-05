Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

В Украине вода проходит через системы очистки, но есть важный нюанс.

Насколько в Украине пригодная для питья вода из крана

В Украине многие люди боятся пить воду из крана, ведь думают, что она недостаточно очищена. Действительно ли это так рассказала в TikTok "Колайдер" украинский блогер Влада.

Главред узнал, откуда вода попадает в дома украинцев и достаточно ли она чистая для того, чтобы пить ее без дополнительных фильтров.

Как в Украине очищают воду

В краны украинцев вода попадает из рек, водохранилищ и подземных скважин. Но ее сначала перегоняют на станции очистки, где она проходит настоящий "фейс-контроль".

Далее вода через трубы и насосы попадает в ванные комнаты и на кухни украинцев. В нашей стране фильтры, хлор и озон делают воду пригодной для купания, уборки и мытья посуды.

Но пить ее без дополнительной очистки таки не стоит. Хотя в некоторых других странах мира как, например, Япония, воду из крана очищают и для питья.

Куда вода попадает после использования украинцами

Все, что сливается в канализацию в Украине летит в коллекторы. Там вода проходит через специальные решетки, отстойники и активный ил. После этого очищенная вода возвращается в реку.

