Испания построила аэропорт-призрак: почему он не увидел ни одного рейса

Этот аэропорт стал одной из самых больших инфраструктурных катастроф 21 века.

https://glavred.info/life/ispaniya-postroila-aeroport-prizrak-pochemu-on-ne-uvidel-ni-odnogo-reysa-10721378.html Ссылка скопирована

"Аэропорт-призрак" в Испании / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня

Почему мегапроект за миллиард евро превратился в "аэропорт-призрак"

За какую сумму продали аэропорт и какую роль он выполняет сегодня

Аэропорт Real Ciudad в Испании стал одним из самых громких символов инфраструктурного провала XXI века: грандиозный объект, просуществовавший всего три года, после закрытия превратился в настоящий "аэропорт-призрак". Об этом сообщает Express.

Строительство комплекса обошлось государству и инвесторам более чем в 1,1 млрд евро. Запущенный в 2009 году, он позиционировался как стратегическая альтернатива перегруженным аэропортам Мадрида. Амбиции были масштабными: одна из самых длинных в Европе взлетно-посадочных полос длиной 4,1 км, терминал на 10 миллионов пассажиров в год и обещание скоростного сообщения с линией Мадрид-Севилья.

Однако реальность оказалась совсем другой. Расположенный в 200 км от столицы, аэропорт сразу столкнулся с критически низким спросом. Обещанная железнодорожная станция так и не была построена, а экологические споры только затягивали любой прогресс.

Авиакомпании, которые сначала рискнули открыть рейсы - Air Berlin, Air Nostrum, Ryanair - быстро отказались от направлений из-за отсутствия пассажиров. Последний перевозчик, Vueling, ушел в 2011 году.

К моменту закрытия в 2012 году аэропорт не имел ни одного регулярного рейса и накопил более 300 млн евро долгов. Попытки продать объект превратились в отдельную историю: стартовая цена в 100 млн евро не заинтересовала покупателей, а предложение китайской компании приобрести комплекс за 10 тысяч евро стало поводом для громких заголовков в мировой прессе.

Лишь в 2018 году Real Ciudad нашел нового владельца - за примерно 56 млн евро. В 2019 году аэропорт возобновил работу, но уже в другом формате: теперь это логистическая площадка, центр техобслуживания и утилизации самолетов. Во время пандемии COVID-19 он временно служил стоянкой для десятков нерабочих бортов, однако к роли пассажирского хаба так и не вернулся.

Real Ciudad сегодня - напоминание о том, как грандиозные инфраструктурные мечты могут разбиться о реальность, если проект оторван от логистики, спроса и здравого смысла.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред