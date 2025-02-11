Трагическая авиакатастрофа: в аэропорту разбился самолет известного музыканта

Возможной причиной стал отказавший левый шасси воздушного судна.

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Частный самолет рок-звезды разбился во время посадки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Самолет фронтмена Motley Crue потерпел крушение

FAA изучает причины крушения самолета за 4,8 млн долларов

Частный самолет солиста культовой рок-группы Motley Crue Винса Нила потерпел крушение в США. Об этом сообщает издание TMZ.

Инцидент произошел в муниципальном аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона). Во время посадки самолет Learjet 35A, принадлежащий 64-летнему фронтмену глэм-метал-группы и стоит около 4,8 миллиона долларов, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream G200, который стоял на стоянке.

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В результате катастрофы погиб пилот, еще четыре человека получили травмы.

После аварии в официальных соцсетях Motley Crue появилось сообщение, что самого Винса Нила на борту не было.

Винс Нил - фронтмен Motley Crue / фото: instagram.com/thevinceneil

Однако, по данным СМИ, в салоне находилась его 43-летняя возлюбленная Рейн Андреани, ее подруга Эшли и несколько собак.

Женщины получили серьезные травмы: у Рейн - пять сломанных ребер. Пострадавших оперативно госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как стабильное, но они нуждаются в дальнейшем наблюдении. Что интересно, собаки не пострадали.

Федеральная авиационная администрация (FAA) начала расследование причин аварии. Пока неизвестно, что вызвало аварийную посадку.

По словам пресс-службы аэропорта, возможной причиной стал отказавший левый шасси самолета Learjet 35A.

Отмечается, что все обстоятельства происшествия будут тщательно изучены, включая техническое состояние самолета и возможные ошибки экипажа.

Участники Motley Crue выразили соболезнования родным погибшего пилота и пообещали оказать им помощь.

Авиакатастрофы в США - что известно

Как сообщал Главред, 29 января пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом в небе над Вашингтоном. Расследование причин аварии в Филадельфии начал Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

К сожалению, все 64 человека на борту погибли. Также стало известно, что на борту были фигуристы РФ, которые возвращались самолетом с чемпионата США по фигурному катанию.

Впоследствии президент США Дональд Трамп выразил мнение, что катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить. По его словам, воздушное судно находилось на идеальной и обычной линии захода на посадку в аэропорт.

Кого еще потерял шоу-бизнес:

Что известно о Motley Crue? Mötley Crüe - это легендарная американская рок-группа, которая стала одним из самых влиятельных коллективов в жанре хард-рока и глэм-метала. Музыканты известны своим агрессивным звучанием, которое сочетает элементы хард-рока, хэви-метала и глэм-метала. Их тексты часто касаются тем секса, наркотиков, бунтарства и жизни на грани. Несмотря на то, что в 2015 году группа объявила о завершении концертной деятельности, по состоянию на 2025 год они продолжают выступать, заменив Мика Марса на гитариста Джона 5 (бывший участник групп Marilyn Manson и Rob Zombie). Mötley Crüe остаются одними из самых влиятельных рок-исполнителей, продав более 100 миллионов альбомов по всему миру

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