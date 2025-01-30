"Патриарх украинской хореографии": в 99 лет умер народный артист

Кратко:
- Анатолий Кривохижа умер 29 января
- О смерти Кривохижи сообщил глава Кировоградской ОВА
- Прощание с Кривохижей состоится 31 января
В Кропивницком умер Анатолий Кривохижа, народный артист Украины, хореограф, основатель и многолетний руководитель ансамбля танца "Ятрань", а также театра музыки, песни и танца "Зоряны". Ему было 99 лет.
О смерти Анатолия Кривохижи сообщил в Facebook начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович и Кировоградская областная филармония, в которой тот работал с 1987 по 1997 годы. Анатолий Кривохижа умер 29 января.
"Печальная новость - не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля Ятрань, театра музыки, песни и танца "Зоряны", Почетного гражданина города. Не стало Мастера, Художника, Учителя… Знал его лично, и то, что сделал Анатолий Михайлович для украинской культуры, для Кировоградщины, будет жить всегда. Соболезнования семье, всему хореографическому сообществу, ученикам. Светлая память Корифею украинского народного танца", - написал Андрей Райкович.
"Его творческий почерк - это синтез аутентичности и сценической выразительности. Он оставался верным принципу: танец - это живая история народа, его голос, душа и характер. Именно поэтому постановки Кривохижи всегда были эмоционально насыщенными, глубоко осмысленными, они завораживали своей аутентичностью и одновременно сценической выразительностью", - отметили в посте Кировоградской областной филармонии.
В филармонии отметили, что "вместе с Анатолием Кривохижей отошла целая эпоха украинской сценической хореографии".
"Его дело продолжает жить в каждом танцоре, в каждой хореографической постановке, в каждом па, что несет в себе дух украинской земли. Его ученики, коллеги, последователи будут помнить его как неутомимого исследователя народного искусства, новатора и Мастера, который посвятил свою жизнь сохранению и развитию украинского танца", - говорится в сообщении Кировоградской областной филармонии.
Прощание с Анатолием Кривохижей состоится 31 января с 9.30:12.00 в помещении филармонии в Кропивницком.
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Кто такой Анатолий Кривохижа
Анатолий Кривохижа родился 1 декабря 1925 года в селе Копанки Маловисковского района Кировоградской области. После окончания факультета физического воспитания Омского государственного педагогического института физической культуры в 1957 году он основал в Кропивницком (тогда Кировоград) ансамбль украинского народного танца "Ятрань", который стал знаковым для украинской хореографии. Среди известных постановок "Ятранские игры", "Поворотня", "Колядки".
В 1987 году Кривохижа возглавил Академический театр музыки, песни и танца "Зоряны" при Кировоградской областной филармонии. Под его руководством театр стал одним из ведущих на украинской хореографической сцене.
С 1997 года Кривохижа работал преподавателем в Кировоградском педагогическом университете им. В. Винниченко, преподавая дисциплины Искусство балетмейстера, Подготовка концертных номеров, Народоведение и хореографический фольклор Украины.
Анатолий Кривохижа получил звание заслуженного деятеля искусств Украины в 1967 году и Народного артиста Украины в 1973 году.
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