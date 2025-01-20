"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

Кратко:
- Умерла Александра Манастырская
- Наталья Фалион рассказала про важность и ценность покойной коллеги
Музыкальный коллектив Лисапетный батальон потерял одну из своих участниц - Александру Манастырскую. Про смерть артистки на своей странице в Facebook сообщила лидер и основательница группы Наталья Фалион.
Она отметила, что Манастырская была важной частью Лисапетного батальона, так как стояла у истоков его создания. Причины смерти Александры Манастарыской не разглашается.
"Лисапетный батальон сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга - Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы Бабье лето. Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", - пишет Наталья Фалион.
В комментариях коллективу и семье покойной поклонники Лисапетного батальона выражают свои искренние соболезнования.
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Что такое Лисапетный батальон?
Лисапетный батальон - музыкальная группа, созданная путем объединения двух народных групп "Забава" (эстрадно-фольклорная группа из городка Скала-Подольская Борщевского района Тернопольской области) и "Бабине літо" (любительский театр, работавший при Пятничанском сельском доме культуры) руководителем которых была и есть Наталья Фалион. Группа стала известна после исполнения песни "Лисапет" в мае 2013 года в финале 5-го сезона телевизионного шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, сообщает Википедия.
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