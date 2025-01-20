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"Была одной из самых первых": умерла участница группы Лисапетный батальон

Анна Подгорная
20 января 2025, 12:10
212
Лисапетный батальон погрузился в скорбь со смертью Манастырской.
Умерла Александра Манастырская
Умерла Александра Манастырская - участница группы Лисапетный батальон / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/natalia.falion

Кратко:

  • Умерла Александра Манастырская
  • Наталья Фалион рассказала про важность и ценность покойной коллеги

Музыкальный коллектив Лисапетный батальон потерял одну из своих участниц - Александру Манастырскую. Про смерть артистки на своей странице в Facebook сообщила лидер и основательница группы Наталья Фалион.

Она отметила, что Манастырская была важной частью Лисапетного батальона, так как стояла у истоков его создания. Причины смерти Александры Манастарыской не разглашается.

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"Лисапетный батальон сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга - Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы Бабье лето. Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки", - пишет Наталья Фалион.

В комментариях коллективу и семье покойной поклонники Лисапетного батальона выражают свои искренние соболезнования.

Умерла Александра Манастырская
Умерла Александра Манастырская - участница группы Лисапетный батальон / facebook.com/natalia.falion

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Что такое Лисапетный батальон?

Лисапетный батальон - музыкальная группа, созданная путем объединения двух народных групп "Забава" (эстрадно-фольклорная группа из городка Скала-Подольская Борщевского района Тернопольской области) и "Бабине літо" (любительский театр, работавший при Пятничанском сельском доме культуры) руководителем которых была и есть Наталья Фалион. Группа стала известна после исполнения песни "Лисапет" в мае 2013 года в финале 5-го сезона телевизионного шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, сообщает Википедия.

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