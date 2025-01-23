На его фильмах росли целые поколения: не стало известного режиссера

Бертран Блие навсегда останется одной из ключевых фигур в мировом кинематографе.

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Умер известный режиссер Бертран Блие / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот Instagram

На 86-м году жизни ушел из жизни культовый французский режиссер Бертран Блие. О смерти известного кинематографиста сообщил его сын, пишет Главред со ссылкой на France 24.

По словам близких, режиссер умер в своем доме, находясь рядом с семьей - женой и детьми. Причины смерти пока не разглашаются.

"С большой грустью я узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов, в традициях Превера и Одиара. В своих вневременных фильмах он предоставил знаковые роли некоторым из лучших актеров мира: Жан-Пьеру Марьелю, Жерару Депардье, Миу-Миу, Мишелю Бланку, Изабель Юппер, Патрику Девару, Жозиан Баласко, не забывая о собственном отце. Бертран Блие был великим режиссером, страстным сторонником творческой свободы", - прокомментировала уход Блие в мир иной министр культуры Франции Рашида Дати. видео дня

Бертран Блие родился в 1939 году в пригороде Парижа. С детства он увлекался кинематографом, что впоследствии стало его призванием. Он получил широкую известность благодаря своему смелому подходу к темам и нетрадиционным сюжетам, ставшим визитной карточкой его творчества.

Первую громкую славу ему принесла лента "Гитлер? Не знаю такого", которая вышла в 1963 году. Однако настоящим прорывом стал фильм "Вальсирующие" 1974 года, который открыл новые горизонты не только для самого режиссера, но и для актеров, сыгравших в нем - Жерара Депардье, Патрика Девара и Миу-Миу.

В 1979 году Блие получил свой первый "Оскар" за картину "Приготовьте ваши носовые платки". Его творческий багаж также включает фильм "Слишком красива для тебя", который получил Гран-при Каннского кинофестиваля и несколько наград премии "Сезар".

Среди других знаковых работ режиссера - "Холодные закуски", "Вечернее платье" и "Буфетный стол". Бертран Блие навсегда останется одной из ключевых фигур в мировом кинематографе.

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