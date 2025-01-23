Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

У Дэвида Швиммера новый роман.

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Дэвид Швиммер новости - с кем встречается Дэвид Швиммер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Дэвида Швиммера заметили на свидании с девушкой

Ей оказалась 29-летняя студентка

Американский актер, режиссер, продюсер и звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер женился достаточно поздно: в 44 года после трех лет отношений он сыграл свадьбу с фотографом Зоуи Бакман. Увы, их брак продержался лишь семь лет.

С 2017 года Швиммер холост. Громких романов актер не имел, не считая отношений с Натали Имбрульей еще в конце девяностых. Однако недавно Дэвид попал на первые полосы именно в связи с романтическими слухами.

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Как сообщает издание Daily Mail, у актера завязались отношения с 29-летней студенткой-медиком и активисткой Элианой Джолковски. Недавно пару заметили на свидании.

Швиммера и Джолковски папарацци "поймали" на выходе из ресторана Spago в Беверли-Хиллз. После ужина Дэвид и Элиана уехали из заведения в одном такси. Пока представители Швиммера новые отношения актера не комментируют.

Friends vet David Schwimmer, 58, is seen on a romantic date with a student, 29, as they leave in same Uber https://t.co/YwhT1avN4Bpic.twitter.com/Tf4oyRdhUF — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025

Элиана Джолковски - новая вероятная возлюбленная Дэвида Швиммера / instagram.com/elianajolkovsky

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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.

Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.

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Кто такой Дэвид Швиммер? Дэвид Швиммер - американский актер, режиссер, активист и продюсер. Наиболее известен по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья", принесшей ему мировую известность, а также по мультфильмам трилогии "Мадагаскар", озвучив роль жирафа Мелмана, сообщает Википедия.

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