Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

Кратко:
- Дэвида Швиммера заметили на свидании с девушкой
- Ей оказалась 29-летняя студентка
Американский актер, режиссер, продюсер и звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер женился достаточно поздно: в 44 года после трех лет отношений он сыграл свадьбу с фотографом Зоуи Бакман. Увы, их брак продержался лишь семь лет.
С 2017 года Швиммер холост. Громких романов актер не имел, не считая отношений с Натали Имбрульей еще в конце девяностых. Однако недавно Дэвид попал на первые полосы именно в связи с романтическими слухами.
Как сообщает издание Daily Mail, у актера завязались отношения с 29-летней студенткой-медиком и активисткой Элианой Джолковски. Недавно пару заметили на свидании.
Швиммера и Джолковски папарацци "поймали" на выходе из ресторана Spago в Беверли-Хиллз. После ужина Дэвид и Элиана уехали из заведения в одном такси. Пока представители Швиммера новые отношения актера не комментируют.
Friends vet David Schwimmer, 58, is seen on a romantic date with a student, 29, as they leave in same Uber https://t.co/YwhT1avN4Bpic.twitter.com/Tf4oyRdhUF— Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025
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Кто такой Дэвид Швиммер?
Дэвид Швиммер - американский актер, режиссер, активист и продюсер. Наиболее известен по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья", принесшей ему мировую известность, а также по мультфильмам трилогии "Мадагаскар", озвучив роль жирафа Мелмана, сообщает Википедия.
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