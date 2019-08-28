Что смотреть на Netflix: все новые фильмы осени и зимы 2019

28 августа 2019, 16:03

Наступает осень, и приходит время, когда вечером хочется посмотреть интересный фильм. Что сняли на Netflix для осени 2019, и когда смотреть фильмы - читай на Главреде.

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Что посмотреть на Netflix: фильмы 2019 года / Фото: Veddro.com

С осенью 2019 Netflix намерен порадовать зрителей целой серией новых фильмов собственного производства, снятых с участием легенд кинематографа. Рассказываем, что когда смотреть, и о чем будут фильмы.

Для фильмов объявлены сразу две даты премьер: для ограниченного проката в кинотеатрах и на самом Netflix.

Так, зрителям стоит ждать:

Прачечная

Прачечная 2019
Прачечная 2019: Дата выхода фильма / IMDB

Дата выхода - 27 сентября - 18 октября

Драматическое расследование журналистов основанное на реальных событиях по истории с Панамскими документами. Фильм  Стивена Содерберга по сценарию Скотта З. Бёрнса. В фильме снялись Мерил Стрип, Гэри Олдмен, Антонио Бандерас, Алекс Петтифер, Дэвид Швиммер, Уилл Форте, Маттиас Шонартс, Джеффри Райт, Крис Парнелл, Джеймс Кромвелл, Мелисса Рауш, Ларри Уилмор, Роберт Патрик.

Меня зовут Долемайт

Дата выхода - 4 и 25 октября

Фильм Меня зовут Долемайт - байоптик, посвященная комику Руди Рэй Муру, создающему саркастические стендапы на грани фола. Шоумен использовал в своих выступлениях рэп и получил прозвище "Крестный отец рэпа". Также он создал персонажа по имени Долемайт, о значении которого частично пойдет речь. Роли исполнили Эдди Мерфи, Уэсли Снайпс, Снуп Догг, Кигэн-Майкл Ки, Крис Рок. Режиссер фильма Крэйг Брюэр.

Король

Король 2019
Король 2019: Дата выхода фильма / скриншот

Дата выхода - 11 октября - 1 ноября

Король снимался по мотивам пьес Шекспира Генрих IV и Генрих V. Главную роль — наследника трона и будущего короля Генриха V, которому предстоит узнать, что значит быть настоящим правителем, — в ленте сыграл Тимоти Шаламе. Вместе с ним в ней снялись Джоэл Эджертон, Лили-Роуз Депп и Роберт Паттинсон.

Постановщиком картины выступил австралиец Дэвид Мишо. 

Король 2019 смотреть онлайн трейлер фильма:

Ирландец

Дата выхода - 1 и 27 ноября

Сценарий писал Стивен Заиллян на основании романа Я слышал, ты красишь дома, писателя Чарльза Брандта. Книга и фильм раскрывают историю жизни штатного киллера Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец, который по заказу убил более 25 человек, и это только по официальным доказанным данным. События развернутся после Второй мировой войны, и будет показана необычная жизнь Фрэнка Ширана и Джимми Хоффа.

Ирландца сыграет Де Ниро, а Аль Пачино стал Джимми Хоффом - самой известной жертвой убийцы.

Ирландец 2019 смотреть онлайн трейлер фильма:

Предвестник землетрясения

Дата выхода - 1 и 15 ноября

Фильм снимал режиссер Уэст Вестморланд по мотивам одноименного романа Сюзанны Джонс. В нем сыграли звезды Алисия Викандер, Райли Кеуф, Наоки Кобаяши и Джек Хастон.

Десять лет назад молодая англичанка Люси, сбегая от семейных проблем, переехала в Японию, где успешно устроилась на работу переводчиком. Ее шаткое благополучие нарушает вмешательство полицейских, которые подозревают Люси в убийстве ее подруги и землячки Лили. Причиной раздора между двумя женщинами стал привлекательный фотограф Тэйдзи, которого теперь не могут найти.

Брачная история

Дата выхода - 6 ноября и 6 декабря

Ноа Баумбах снял историю о разводе Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон, который переживают трудные годы семейной жизни. 

В фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Адам Драйвер, Лора Дерн, Рэй Лиотта, Мерритт Уивер, Марк О’Брайэн, Алан Алда, Джули Хэгерти, Кайл Борнхеймер.

Брачная история смотреть онлайн женский трейлер:

Брачная история смотреть онлайн мужской трейлер:

Клаус

Дата выхода - 8 и 15 ноября

Серджио Паблос снял еще один мульфильм про Санту - его город на Севере, в котором он живет весь год. 

Я теряю свое тело

Дата выхода - 15 и 29 ноября

Еще один мультфильм - Джереми Клапина. По сюжету проблемы приходят в жизнь молодого Науфеля, который любит девушку Габриэль. И ко всему этому примешана отрубленная рука, которая сбежала из лаборатории в их городе.

Атлантика

Дата выхода - 15 и 29 ноября

Франко-бельгийско-сенегальский фильм с очень запутанным сюжетом. Рабочим из пригорода Дакара в Сенегале на строительстве футуристической башни под названием Атлантика не платят месяцами. Они решают покинуть свою страну в поисках лучшей жизни, отправившись на лодке через океан. Среди них Сулейман, влюбленный в 17-летнюю Аду, обещанную другому. Через несколько дней после отъезда пожар разрушает свадьбу Ады, но молодая женщина и не подозревает, что Сулейман вернулся.

Два Папы Римских

Два Папы 2019
Два Папы 2019: дата выхода фильма / Netflix

Дата выхода - 27 ноября и 20 декабря

Предполагающий намек на реалистичность фильм. За стенами Ватикана традиционалист папа Бенедикт и реформист будущий папа Франциск должны найти общий язык, чтобы проложить новый путь для католической церкви.

В главных ролях сыграли Джонатан Прайс, Энтони Хопкинс, Сидни Коул, Лисандро Фикс, Мария Уседо.

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