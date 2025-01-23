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София Ротару так и не может разорвать последнюю связь с РФ - причина

Элина Чигис
23 января 2025, 09:58
169
София Ротару приняла решение насчет своей недвижимости.
София Ротару
София Ротару - продажа квартиры в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • За сколько продавала квартиру София Ротару
  • Что решила певица с ней сделать после неудачи

Украинская певица София Ротару, которае долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, ранее начала продажу своей квартиры в Москве.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, трехкомнатную квартиру певица продавала за кругленькую сумму - 500 тысяч долларов США.

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"Предлагаем уникальную трехкомнатную квартиру в самом сердце Москвы. Исторический центр. Это необыкновенно просторная, светлая и одновременно уютная квартира с очень светлой энергетикой. Комнаты 30+19+16, кухня-столовая - 16 метров, огромная лоджия. Уникальность квартиры еще и в том, что она принадлежит очень известному артисту", - сказано было в объявление.

Позже Ротару снизила цену на квартиру, но продать ее так и не удалось.

"Но покупателей не нашлось. Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре. В итоге Соня решила снять квартиру с продажи. Они с сыном наняли женщину, которая присматривает за квартирой. Она будет приходить два раза в месяц и делать уборку", - рассказал знакомый певицы росСМИ.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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