Сердце разбито: София Ротару вышла на связь с поклонниками

Сегодня все мысли Софии Михайловны занимает лишь один человек.

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София Ротару новости - София Ротару показала редкое фото с мужем / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

София Ротару опубликовала фото с покойным мужем

Сегодня Анатолию Евдокименко могло исполниться 83 года

Украинская певица София Ротару поделилась с подписчиками редким фото, которое прежде практически не появлялось в Сети. К личным архивам она обратилась в связи с важной датой.

Сегодня 83 года могло исполниться мужу артистки - музыканту, Народному артисту Украину и руководителю ансамбля "Червона рута" Анатолию Евдокименко. Его жизнь оборвалась в 2002 году в результате инсульта. Ему было 60 лет.

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София Ротару вдова уже почти 23 года, однако памятные даты, связанные с любимым супругом, и сегодня неизменно вызывает у певицы тоску. Так в день 83-летия Евдокименко она в своем блоге в Instagram опубликовала фото с покойным мужем.

Артистка не стала подписывать кадр из семейных архивов, а лишь оставила эмодзи разбитого сердца - рана от утраты возлюбленного до сих пор свежа для 77-летней знаменитости.

София Ротару новости - София Ротару показала редкое фото с мужем / instagram.com/sofiarotaru.official

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Ранее Главред рассказывал, что экс-ВиаГра Миша Романова рассталась с советником президента Зеленского. Расставание певицы с сыном продюсера Александра Роднянского Алексом Роднянским произошло осенью 2024 года.

Также украинская певица Кристина Соловий показала редкое фото важного для нее мужчины - брата Евгения, который сейчас служит на Запорожском направлении.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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