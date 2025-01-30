Самолет столкнулся с вертолетом в США и упал в реку: спасатели достают тела людей

На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Шансов обнаружить живых почти нет.

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Самолет столкнулся с вертолетом в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Около аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошла авиакатастрофа

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом

Найти выживших шансов почти нет

В ночь на 30 января во время захода на посадку возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся в воздухе с военным вертолетом, после чего упал в реку. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Спасатели извлекли из воды 18 погибших. Шансов обнаружить живых почти нет.

Самолет выполнял рейс 5342 авиакомпании American Airlines и был региональным самолетом Bombardier CRJ700. Ранее в этот день воздушное судно вылетело из города Вичита, штат Канзас. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, пишет CNN.

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По предварительной информации, при заходе на посадку самолет столкнулся с вертолетом армии США Sikorsky H-60 Black Hawk. На борту вертолета был экипаж из трех человек. Вертолет вылетел из форта Белвуар - армейской базы в Вирджинии.

После столкновения пассажирский самолет и вертолет упали в реку Потомак вблизи аэропорта.

Смотрите видео - Кадры авиакатастрофы в Вашингтоне:

На месте происшествия на реке Потомак продолжается масштабная поисково-спасательная операция с участием водолазов.

Как сообщает CBS News, спасатели начали доставать тела людей из реки, но выживших пока нет.

В воде было три участка с обломками. По состоянию на 23:30 29 января по восточному времени было извлечено не менее 18 тел. По словам офицера, выживших пока не обнаружено.

Тем временем начальник пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джон А. Доннелли-старший заявил, что все поисково-спасательные работы ведутся в воде, и условия "опасные".

"Вода, в которой мы работаем, имеет глубину около 8 футов (2,4 метра, - ред.), там ветер, там есть куски льда, так что работать просто опасно и трудно. Вода темная, мутная, и это очень сложные условия для погружения", — сказал Доннелли.

Он добавил, что поисковая операция, скорее всего, займет несколько дней.

Катастрофа самолета Embraer E190 под Актау - что об этом известно

Как писал Главред, утром 25 декабря в Казахстане произошлаавиакатастрофа. Самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный.

Впоследствии Азербайджан подтвердил сбивание самолета Россией. Парламент требует компенсаций от РФ. Кроме этого, Москва должна попросить прощения за совершенную трагедию.

Через некоторое время Путин позвонил Алиеву, чтобы извиниться за "трагический инцидент". Однако во время разговора лидер РФ не признал ответственности за сбивание самолета .

В то же время президент Азербайджана Алиев тоже сделал заявление о катастрофе самолета под Актау. Он обвинил Россию в том, что они "хотят замять дело".

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