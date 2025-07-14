"Сколько раз я падала": предательница Лорак раскрыла правду о браке с испанцем

Ани Лорак сделала неожиданное признание.

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Ани Лорак - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак посвятила пост мужу

Что она написала

Когда-то известная украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, высказалась о своем браке с испанцем Исааком Виджраку.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала свое фото и написала загадочный текст, а в конце обращения поблагодарила мужа.

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"Сколько раз я падала в своей жизни, и каждый раз находила в себе силы подняться. Эта сила всегда исходила из моей глубокой веры в любовь. Энергия любви – это свет, который указывает мне путь, указывает мой выбор и музыку, которую я создаю", - написала Лорак.

Ани Лорак о муже / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Напомним, не так давно Лорак и Виджраку сыграли тайную свадьбу на Мальдивах, а их официальный брак заключен в Испании. На церемонии не было родных пары, но поддержать их прилетели дочь Исаака и брат певицы, а вот дочь Ани не смогла присутствовать.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

Также ходили слухи, что у нового мужа предательницы появилась новая любовь. Оказалось, Виджраку снова влюбился в свою жену.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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