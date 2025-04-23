"Спасибо, моя жизнь": муж Лорак нежно обратился к "счастью" и это не певица

Исаак Виджраку после признаний о новой любви с нежностью обратился к другому человеку.

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Исаак Виджраку признался в любви, но не Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Кратко:

К кому обратился Виджраку

Что он сказал в своих соцсетях

Муж российской певицы Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ Исаак Виджраку сообщил, после заявлений о новой любви, показался с маленьким ребенком на руках.

На своей странице в Instagram, испанский йога-инструктор опубликовал фото, где держит маленького ребенка на руках.

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"Я все еще иду с тобой по этой дороге под названием жизнь. Путь не всегда легок. Иногда вверх, иногда вниз, и я все еще думаю, делаю ли я это правильно. Каждый жест, каждое слово, каждый день...столь же хрупкий, сколь и мощный, способный сформировать твой характер и лепить твое будущее. Благодарю Бога, когда я все еще держу тебя на руках, каждая трудность исчезает. Тогда мир успокоится и наша прогулка становится чудом. Спасибо, моя Жизнь...", - обратился Виджраку к своему сыну, который родился в 2021 году.

Исаак Виджраку продолжает признаваться в любви / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

Ранее муж Лорак, увидев ее в нелепых разноцветных цветах, сделал признание. "Я думал, что знаю, что такое любовь. Потом я послушал, и вдруг я снова влюбился", - написал йога-инструктор.

Ани Лорак и Исаак Виджраку / instagram.com/anilorak

Известно, что до знакомства с Лорак Виджраку был женат, у него двое детей – взрослая дочь Эбони и сын, родившийся в 2021 году. Певица начала отношения с мужчиной, когда его младший сын был совсем маленьким.

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Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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