Ани Лорак разъярила власти РФ своим молчанием.

https://glavred.info/starnews/predatelnica-lorak-otkazalas-razvlekat-okkupantov-dlya-chego-grazhdanstvo-10674947.html Ссылка скопирована

Ани Лорак - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак получила гражданство РФ

Предательница не хочет поддерживать оккупантов

Когда-то известная украинская певица Ани Лорак, а сейчас предательница Украины, недавно получила гражданство страны-оккупанта РФ.

Как сообщил российский чиновник-путинист Виталий Бородин, Лорак отказалась выступать перед российскими оккупантами.

видео дня

Оказывается, Бородин лично звонил запроданке и предложил выступить в госпитале, но она отказала.

Ани Лорак с новым мужем / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Всем звонящим, и сочувствующим предложил поехать с Лорак в госпиталь Бурденко, съездить к нашим ребятам, что вы думаете, получил отказ, так как это дело „личное" каждого. Но мне стало до конца ясно, для чего получено российское гражданство", - написал путинист.

Виталий Бородин о Ани Лорак / фото: скрин t.me/vnborodinpolitik

Напомним, ранее были новости о том, что предательница Лорак финансово помогает ВСУ, но власти РФ не нашли подтверждений.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред