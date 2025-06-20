Предательница Лорак отказалась развлекать оккупантов: "Для чего гражданство"

Вы узнаете:
- Ани Лорак получила гражданство РФ
- Предательница не хочет поддерживать оккупантов
Когда-то известная украинская певица Ани Лорак, а сейчас предательница Украины, недавно получила гражданство страны-оккупанта РФ.
Как сообщил российский чиновник-путинист Виталий Бородин, Лорак отказалась выступать перед российскими оккупантами.
Оказывается, Бородин лично звонил запроданке и предложил выступить в госпитале, но она отказала.
"Всем звонящим, и сочувствующим предложил поехать с Лорак в госпиталь Бурденко, съездить к нашим ребятам, что вы думаете, получил отказ, так как это дело „личное" каждого. Но мне стало до конца ясно, для чего получено российское гражданство", - написал путинист.
Напомним, ранее были новости о том, что предательница Лорак финансово помогает ВСУ, но власти РФ не нашли подтверждений.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.
Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.
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