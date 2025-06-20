"Еще один плевок": Ани Лорак попала в огромные неприятности в РФ

Ани Лорак - российское гражданство / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак получила российское гражданство

Как на это отреагировал Виталий Бородин

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но сбежала жить и работать в страну-оккупанта РФ, получила российское гражданство.

Как сообщают росСМИ, эта новость разозлила главу ФПБК Виталия Бородина, и он потребовал от нее публично высказать свою позицию насчет нападения РФ на Украину.

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В своем Telegram-канале он уточнил, что новый паспорт Лорак получила еще 9 июня.

"Еще один плевок нашему обществу, ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции", - написал путинист.

Виталий Бородин высказался об Ани Лорак / фото: скрин t.me/vnborodinpolitik

Стоит напомнить, что совсем недавно появились новости о том, что Ани Лорак обновила свой украинский паспорт и для этого она уезжала в соседнюю с РФ страну, где есть украинское посольство, но доказательств слухам не нашлось.

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Ани Лорак с дочерью / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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