"Ума не хватает": дочь Лорак удивила новыми фото

Дочь Ани Лорак София нарвалась на хейт из-за своей внешности.

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Дочь Лорак удивила свежими фото / Коллаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

Кратко:

Как сейчас выглядит дочь Ани Лорак

Почему ее раскритиковали подписчики

Дочь когда-то украинской певицы, а сейчас предательницы Украины Ани ЛоракСофия Налчаджиоглу, поделилась свежими фото и тут же нарвалась на критику в социальных сетях.

Дочь Лорак захейтили за ногти / Фото Instagram/sonchik_sk

На своей странице в Instagram она выложила фото, характерные для подросткового возраста. На изображениях видно, как она развлекается со своими подругами. При этом у дочери Лорак огромные ногти.

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Дочь Лорак захейтили за ногти / Фото Instagram/sonchik_sk

Такая длина ногтей удивила и подписчиков дочери Лорак. В частности, одна из них пишет: "А когти обрезать, ума не хватает?".

Дочь Лорак захейтили за ногти / Фото Instagram/sonchik_sk

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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