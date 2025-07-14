Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

В Кабинете Министров Украины готовятся масштабные кадровые изменения.

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Масштабные кадровые перестановки в правительстве / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/KabminUA, t.me/ministry_of_defense_ua

Что сказал Железняк:

Шмыгаль может возглавить Минобороны вместо Умерова

Умеров, вероятно, станет послом Украины в США

Руководители Минспорта, Минфина, Минздрава, МВД и Минветеранов останутся на должностях

В правительстве Украины готовятся масштабные кадровые изменения. Премьер-министр Денис Шмыгаль может возглавить Министерство обороны вместо Рустема Умерова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, министр обороны Рустем Умеров покидает пост. Новым главой Минобороны может стать Денис Шмыгаль.

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Зато пока действующий глава Минобороны Рустем Умеров, скорее всего, станет послом Украины в США. Кроме этого, вероятно, к Минобороны будет присоединено Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также Железняк утверждает, что министр образования Оксен Лисовой будет уволен. Имя преемника пока неизвестно.

Министром экономики может стать Алексей Соболев, который находился на должности заместителя.

Ожидается отставка министра соцполитики Оксаны Жолнович. Среди кандидатов на замену - первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Без изменений руководителями остаются:

Минздрав - Виктор Ляшко;

Минфин - Сергей Марченко;

МВД - Игорь Клименко;

Минветеранов - Юлия Калмыкова;

Минмолодежьспорт - Матвей Бедный.

Железняк утверждает, что возможно и увольнение министра энергетики Германа Галущенко. В этом случае его место может занять Светлана Гринчук, нынешняя министр экологии.

Кадровые изменения в Кабинете министров - что известно

Напомним, 8 июля президент Украины предупредил об увольнении посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Ей предложили другую должность.

Как сообщал Главред, 14 июля Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет министров и провести обновление его работы. Глава государства отметил, что начинается трансформация системы исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в Кабмине ожидаются масштабные кадровые изменения.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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