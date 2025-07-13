На следующей неделе может появиться новый состав Кабмина: кто уйдет в отставку

Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны, пишут СМИ.

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На следующей неделе может появиться новый Кабмин / Коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль

Что известно:

На следующей неделе может появиться новый Кабмин

Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны

В Кабмине могут объединить некоторые министерства

В украинском Кабинете министров могут произойти существенные кадровые изменения уже на следующей неделе. Премьер-министр Денис Шмыгаль может уйти со своей должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Вероятно, Шмыгаль может стать новым министром обороны в обновленном Кабмине. Якобы, президент Украины Владимир Зеленский принял соответствующее решение. Нынешний министр Рустем Умеров может стать послом Украины в США.

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По данным источника, новой главой правительства может стать первый вице-премьер Юлия Свириденко.

В новом правительстве планируют объединить некоторые министерства. Также может произойти общее перераспределение полномочий. Вероятно, некоторые министерства могут лишиться своих руководителей.

Кадровые изменения - последние новости

В апреле 2025 года Главред сообщал о том, что заместитель министра обороны внезапно подал в отставку. Речь идет об Иване Гаврилюке, который отметил, что покидает пост по собственному желанию. Других деталей относительно своего решения Гаврилюк не рассказал. Эту должность он занимал с мая 2024 года.

В июне того же года командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатий внезапно ушел в отставку. Михаил Драпатий подал рапорт об отставке после трагедии на полигоне, где погибли военные. Он считает себя виновным в том, что не смог в полной мере "дожать", чтобы обеспечить выполнение приказов в полной мере.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США о её отставке. Оксане Маркаровой предложено остаться в команде Зеленского. Должность для неё подберут позже, предварительные консультации по этому поводу с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись, но решение пока не принято.

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