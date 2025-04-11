Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2025, 16:45
1582
Иван Гаврилюк отметил, что покидает должность по собственному желанию.
Иван Гаврилюк
Иван Гаврилюк подал в отставку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны

Что известно:

  • Иван Гаврилюк подал в отставку с должности заместителя министра обороны
  • Сергей Стерненко считает это плохой новостью

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подал в отставку с должности первого заместителя министра обороны Украины. Об этом он сказал в комментарии Общественному.

Он отметил, что покидает пост по собственному желанию. Других деталей относительно своего решения Гаврилюк не рассказал. Эту должность он занимал с мая 2024 года.

видео дня

Следует отметить, что 7 марта по решению правительства Иван Гаврилюк стал новым членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). В Минобороны Гаврилюк координировал направление закупок.

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что это плохие новости.

"Иван Гаврилюк очень профессиональный в оборонке человек, нацеленный на результат. Таких у нас крайне мало", - написал Стерненко.

Что известно об Иване Гаврилюке

В Минобороны отмечают, что Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 года в поселке Иванополь Житомирской области. В 1988 году он стал заместителем руководителя и руководителем штаба отдела ракетных войск и артиллерии управления армейского корпуса. Также он был заместителем руководителя и руководителем Тыла управления армейского корпуса, начальником Главного управления логистики.

В марте 2020 года Гаврилюк уволился с военной службы. После этого он стал советником командующего Сил логистики ВСУ. 24 февраля 2022 года он снова был принят на работу по призыву во время мобилизации на особый период. Его назначили начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

отставка Минобороны Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

18:03Политика
Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды

17:05Синоптик
Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

16:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Шторм очень затягивается: когда закончится невероятно сильная магнитная буря

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Уже с сегодняшнего дня: водителей ждут важные изменения на дорогах

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Будут очень сильные снегопады: названа точная дата потепления

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

Надо найти ноль среди букв "о": только "гений головоломок" справится за 5 секунд

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

ТОП-4 знака зодиака оставят неудачи в прошлом уже в апреле: о ком речь

Последние новости

18:17

"Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой

18:09

Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать

18:03

Известные в Украине люди и не только: Зеленский ввел новые санкции

17:50

Шансы на успех выше: инструктор назвал лучшее время для сдачи экзамена по вождению

17:40

Украинцы могут получить денежную помощь: названы главные условия и сроки

Украину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погодыУкраину атакует необычная погода: синоптик сообщила о резкой смене погоды
17:32

Москва в гневе: юный украинец отказался пожимать руку российскому спортсмену

16:52

Украинцы узнали цены на газ на лето-2025: сколько придется платить

16:45

Не просто краска: что означают цветные метки и цифры на деревьях

16:45

Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

Реклама
16:39

Жена телеведущего Решетника попила кофе в луке за 525 тысяч гривен

16:23

Бьют КАБами и артиллерией: россияне активно давят на "горячем" направлении

16:23

Гонорары с шестью нулями: актер из РФ подписал контракт с агентством Голливуда

16:13

5 самых точных признаков: как кошка показывает присутствие негатива в доме

16:06

Состоится ли повышение минималки в 2025 году: подробности

15:55

Вновь влупил почти 8-балльный шторм: Украину атаковала усиленная магнитная буря

15:50

На "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

15:47

Не Кировоград: как изначально назывался город Кропивницкий

15:23

Доплата к пенсии в размере до 3250 гривен: кому рассчитывать на выплаты

15:03

Бывшая жена Петросяна сбежала из России, прихватив миллионы

15:01

Догадываются единицы: что означает кнопка с буквой "А" на панели в авто

Реклама
15:01

Какие бы были зарплаты в Риме на современные деньги: ученые сделали исследование

15:00

Курс евро в Украине резко подскочил: как изменилась ситуация на рынке

14:59

Суперфрукт №1 для похудения: килограммы уйдут незаметно

14:56

Неожиданное "падение" цен: в Украине резко подешевел базовый продукт

14:35

Сложная загадка для самых умных: надо найти мышь за 5 секунд

14:32

Ударит +17 градусов: стала известна дата резкого потепления в Украине

14:31

Капитуляция, а не перемирие: Алиев рассказал, чем закончится война в Украине

14:12

Украинцев предупредили о вероятности повышения налогов: в Раде назвали сроки

14:10

"Будут кошмарить сильнее": названы новые города Украины, которые попадут под атаку РФ

13:56

В НАТО предупредили, что РФ может спровоцировать всемирное отключение интернета

13:54

Цена продолжает лететь в пропасть: в Украине дешевеет незаменимый овощ

13:52

Что нужно сделать в Лазареву субботу 12 апреля: приметы и день ангела

13:49

Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось

13:31

В ТЦК в Луцке нашли мертвым главу ВЛК - что известно

13:26

Россия ответила на предложение о перемирии ракетами и дронами - МИД

13:17

От Порошенко требуют отреагировать на слова его соратника, одобряющего убийство русскими украинцев и их детей

13:06

Британия тайно отправляла своих военных в Украину: СМИ раскрыли цель миссии

13:02

Россия манипулирует переговорами с США: в ISW рассказали подробности

12:52

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках бильярдиста за 23 секунды

12:50

Как тарифная война отразится на Украине: Золотарев назвал главную опасность

Реклама
12:45

Жилищные субсидии назначают круглый год: украинцам назвали, на что рассчитывать

12:40

Критический год: в Британии вышли с заявлением по поводу войны в Украине

12:27

Системы ПВО и ракеты для Patriot: Германия объявила о новом пакете помощи

12:26

Какие 3 ежедневные привычки приводят к появлению плесени дома: как избежать проблемы

12:19

Не Третья мировая: к какой опасности приведут пошлины Трампа в отношении Китая

12:05

РФ может заключить сделку с США до 9 мая: в Эстонии бьют тревогу

11:57

Цены полетели вниз: популярный в Украине овощ неожиданно подешевел на 26%

11:56

Оккупанты атаковали жилой дом на Житомирщине: подробности

11:53

Популярному американскому актеру диагностировали смертельное заболевание

11:46

"Это был пожар": Тина Кароль пришла на шоу в платье без "верха"

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять