Заместитель министра обороны внезапно подал в отставку: в чем причина

Иван Гаврилюк отметил, что покидает должность по собственному желанию.

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Иван Гаврилюк подал в отставку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны

Что известно:

Иван Гаврилюк подал в отставку с должности заместителя министра обороны

Сергей Стерненко считает это плохой новостью

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подал в отставку с должности первого заместителя министра обороны Украины. Об этом он сказал в комментарии Общественному.

Он отметил, что покидает пост по собственному желанию. Других деталей относительно своего решения Гаврилюк не рассказал. Эту должность он занимал с мая 2024 года.

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Следует отметить, что 7 марта по решению правительства Иван Гаврилюк стал новым членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ). В Минобороны Гаврилюк координировал направление закупок.

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что это плохие новости.

"Иван Гаврилюк очень профессиональный в оборонке человек, нацеленный на результат. Таких у нас крайне мало", - написал Стерненко.

Что известно об Иване Гаврилюке

В Минобороны отмечают, что Иван Гаврилюк родился 19 апреля 1971 года в поселке Иванополь Житомирской области. В 1988 году он стал заместителем руководителя и руководителем штаба отдела ракетных войск и артиллерии управления армейского корпуса. Также он был заместителем руководителя и руководителем Тыла управления армейского корпуса, начальником Главного управления логистики.

В марте 2020 года Гаврилюк уволился с военной службы. После этого он стал советником командующего Сил логистики ВСУ. 24 февраля 2022 года он снова был принят на работу по призыву во время мобилизации на особый период. Его назначили начальником управления связи и информационных систем штаба Командования Сил логистики ВСУ.

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