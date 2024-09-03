'Большая перезагрузка началась': Арахамия анонсировал смену 50% правительства

Давид Арахамия отметил, что конечный перечень изменений в штате Кабинета Министров Украины будет определен 4 сентября во время заседания фракции.

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Более 50% штата Кабинета Министров Украины будет изменено / Коллаж Главред, фото: КМУ, УНИАН

Большая перезагрузка правительства может начаться уже на этой неделе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По его словам, более 50% штата Кабинета министров Украины будет изменено.

"Завтра нас жду день увольнений, а послезавтра день назначений", - написал он.

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Арахамия подчеркнул, что конечный перечень изменений в КМУ будет определен в ходе заседания фракции "Слуга народа" 4 сентября.

Он также призвал следить только за официальными источниками информации.

Что известно о Кабинете Министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 сентября в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от Александра Камышина (министра по вопросам стратегических отраслей промышленности), Дениса Малюськи (министра юстиции) и Руслана Стрельца (министра защиты окружающей среды и природных ресурсов). Также об увольнении заявил Виталий Коваль, председатель Фонда государственного имущества. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Хотя вопрос замены министра обороны Рустема Умерова не рассматривается во время войны, в Кабинете Министров могут произойти определенные точечные изменения, и появятся новые люди. Об этом 5 июля заявил народный депутат Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

3 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны и объявил о намерении подать кандидатуру Рустема Умерова, главы Фонда госимущества, в качестве его замены.

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