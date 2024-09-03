В ряде областей введены экстренные отключения света: какие причины

Много потребителей в Киеве и не только остаются без света.

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Ряд областей остаются к вечеру без света: причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Во вторник вечером, 3 сентября, в ряде областей, в том числе в городе Киев, были введены экстренные отключения.

Как сообщает пресс-служба ДТЕК в Facebook, причиной экстренных отключений послужили сетевые отключения.

Ограничения касаются Киева, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областей. В профильных пабликах пишут, что "графики стабилизационных отключений были введены для того, чтобы "помочь энергосистеме".

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Стоит добавить, что те группы потребителей, которые сидели без света до и в момент введения экстренных отключений, остаются без электроснабжения.

Графики отключения - какая ситуация со светом

В Украине в среду, 4 сентября, в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии: в период с 00:00 до 5:00 и с 11:00 до 15:00. Выключать свет сразу для двух очередей будут в период с 5:00 до 11:00 и с 15:00 до 24:00.

Ситуация после ракетного удара России по Украине 26 августа остается сложной. В ряде областей тогда вынуждены были ввести экстренные отключения.

В июле, по словам депутата ВР Ярослава Железняка, авария на Южно-Украинской АЭС, которую отрицает Энергоатом, привела к масштабным отключениям в ряде областей, в том числе увеличила часы отключения света и в Киеве.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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