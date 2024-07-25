Названа причина аварийных отключений в Украине в июле: министра обвинили во лжи

Авария на Южно-Украинской АЭС, которую отрицает Энергоатом, привела к масштабным отключениям в ряде областей, в том числе увеличила часы отключения света и в Киеве, отмечает депутат ВР Ярослав Железняк.
Железняк утверждает, что министр энергетики Герман Галущенко солгал о пожаре на трансформаторах АЭС. По словам депутата, пожар имел место. Как доказательство - он публикует ответ Укрэнерго на свой запрос. Указывается, что до инцидента работал один блок, а после пожара были отключены все.
Отмечается, что "имело место нарушение в работе АЭС в период с 15 июля".
"В результате аварийного отключения энергоблока существенно увеличился дефицит в ОЭС Украины в целом", в результате чего возникли дополнительные ограничения восточном, северном и днепровском регионах с 16 июля 2024 года, говорится в тексте ответа Укрэнерго.
По этой причине энергетики - во избежание развития системной аварии - ввели аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.
А в центральных регионах, в том числе и в Киеве, существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети, отметил Железняк.
"Здесь все, кто был в Киеве в эти дни, можете помнить, что очень надолго отключали свет даже ночью", - высказался депутат.
Железняк обвинил лично министра Германа Галущенко во лжи. Депутат утверждает, что это не первый случай аварии на энергообъектах за последнее время.
Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
Южноукраинская АЭС - что известно об аварии на объекте
Ранее ряд украинских СМИ, в частности "Экономическая правда", писали, чтона Южноукраинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.
Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".
"Из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по списку - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - пояснил журналистам директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
Энергоатом опроверг информацию СМИ. Утверждалось, что информация является, мол, ложью и российской ИПСО. Более того, персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, а радиационное состояние на станции в пределах нормы.
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