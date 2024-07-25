Названа причина аварийных отключений в Украине в июле: министра обвинили во лжи

Вследствие аварии с 16 июля возникли дополнительные ограничения восточном, северном и днепровском регионах.

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Авария на Южноукраинской АЭС - что известно / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Авария на Южно-Украинской АЭС, которую отрицает Энергоатом, привела к масштабным отключениям в ряде областей, в том числе увеличила часы отключения света и в Киеве, отмечает депутат ВР Ярослав Железняк.

Железняк утверждает, что министр энергетики Герман Галущенко солгал о пожаре на трансформаторах АЭС. По словам депутата, пожар имел место. Как доказательство - он публикует ответ Укрэнерго на свой запрос. Указывается, что до инцидента работал один блок, а после пожара были отключены все.

Отмечается, что "имело место нарушение в работе АЭС в период с 15 июля".

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"В результате аварийного отключения энергоблока существенно увеличился дефицит в ОЭС Украины в целом", в результате чего возникли дополнительные ограничения восточном, северном и днепровском регионах с 16 июля 2024 года, говорится в тексте ответа Укрэнерго.

По этой причине энергетики - во избежание развития системной аварии - ввели аварийные отключения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

А в центральных регионах, в том числе и в Киеве, существенно увеличилось время отключения потребителей от энергосети, отметил Железняк.

"Здесь все, кто был в Киеве в эти дни, можете помнить, что очень надолго отключали свет даже ночью", - высказался депутат.

Железняк обвинил лично министра Германа Галущенко во лжи. Депутат утверждает, что это не первый случай аварии на энергообъектах за последнее время.

Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

Южноукраинская АЭС - что известно об аварии на объекте

Ранее ряд украинских СМИ, в частности "Экономическая правда", писали, чтона Южноукраинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.

Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".

"Из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по списку - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - пояснил журналистам директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Энергоатом опроверг информацию СМИ. Утверждалось, что информация является, мол, ложью и российской ИПСО. Более того, персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов, а радиационное состояние на станции в пределах нормы.

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