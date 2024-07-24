Украина продает свет за границу или нет: в ДТЭК ответили на самый спорный вопрос

В Сети распространяется большое количество информации о том, что Украина якобы продает электричество за границу. Генеральный директор ДТЭК Ильдар Салеев ответил на этот вопрос в комментарии ТСН.
Он утверждает, что Украина не продает электричество за границу, а импортирует его из соседних стран.
"Экспорта энергетики нет. Последний раз экспорт был 12 мая и с этого времени экспорта нет. Более того, Украина импортирует электроэнергию из соседних стран", — сказал он.
В то же время он добавил, что Украина не получает эту электроэнергию бесплатно.
"Если это аварийная помощь, когда в стране остается дефицит, то НЭК "Укрэнерго" может запросить аварийную помощь, но компания тоже рассчитывается за это", — сказал он.
Отключение света в Украине - последние новости
Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.
В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.
"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.
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