Украина продает свет за границу или нет: в ДТЭК ответили на самый спорный вопрос

В ДТЭК утверждают, что Украина лишь импортирует электроэнергию.

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Продает ли Украина электроэнергию / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Сети распространяется большое количество информации о том, что Украина якобы продает электричество за границу. Генеральный директор ДТЭК Ильдар Салеев ответил на этот вопрос в комментарии ТСН.

Он утверждает, что Украина не продает электричество за границу, а импортирует его из соседних стран.

"Экспорта энергетики нет. Последний раз экспорт был 12 мая и с этого времени экспорта нет. Более того, Украина импортирует электроэнергию из соседних стран", — сказал он.

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В то же время он добавил, что Украина не получает эту электроэнергию бесплатно.

"Если это аварийная помощь, когда в стране остается дефицит, то НЭК "Укрэнерго" может запросить аварийную помощь, но компания тоже рассчитывается за это", — сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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