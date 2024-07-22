Свет могут вообще не выключать: глава 'Укрэнерго' шокировал радостным прогнозом

Отключения света будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В Украине значительно улучшится ситуация с отключением электроэнергии в августе, сентябре и октябре. В эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, а значит свет украинцам не будут выключать. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью телеканалу "Суспільне".

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что дефицит в энергосистеме Украины постепенно уменьшится в течение августа, сентября и октября, если не будет новых масштабных обстрелов.

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"У нас есть достаточно неплохие шансы пройти этот период или без отключений, или с радикально меньшими отключениями, чем сейчас", - добавил он.

Кудрицкий подчеркнул, что в Украине повреждена или разрушена половина генерации, которая была по состоянию на начало марта этого года. По его словам, любая другая энергосистема в таких условиях могла бы просто потерпеть крах или потерять электроснабжение на недели или месяцы.

Кто такой Владимир Кудрицкий? Владимир Кудрицкий - председатель правления государственной компании Укрэнерго, которая является оператором украинской системы передачи электроэнергии. Руководил аудиторскими и консалтинговыми проектами, проектами, направленными на развитие и реструктуризацию бизнеса для Нафтогаз Украины, Южмаша и польской металлургической компании Centrostal. Был директором по развитию Укртранснафты, представителем государства в Нафтогазе, пишет Википедия.

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Напомним, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Также директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация с энергетическим обеспечением может улучшиться со следующей недели, если не возникнут новые проблемы. Аномальная жара уже вызвала аварийные остановки на энергетических объектах, что затрудняет запуск оборудования.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

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