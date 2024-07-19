На следующей неделе в Украине может улучшиться ситуация со светом - Рябцев

Подключение одного из энергоблоков может положительно повлиять на ослабление отключений, однако есть важный нюанс.

https://glavred.info/ukraine/na-sleduyushchey-nedele-v-ukraine-mozhet-uluchshitsya-situaciya-so-svetom-ryabcev-10581914.html Ссылка скопирована

Вывод из ремонта одного из энергоблоков может положительно повлиять на сокращение отключений в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

Недавно появилась информация, что "Энергоатому" удалось досрочно вывести из ремонта и подключить к сети энергоблок-тысячник одной из украинских АЭС.

Когда и как это повлияет на ситуацию в энергосистеме в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев.

По его словам, со следующей недели ситуация должна меняться к лучшему. Но это только при условии отсутствия проблем с другими объектами энергетики. Потому что на этой неделе из-за аномальной жары появлялись сообщения, в том числе официальные, о проблемах на энергетических объектах.

видео дня

"В частности были аварийные остановки из-за срабатывания защиты. Потому что, если превышается предельно допустимая температура, то срабатывает остановка, чтобы обезопасить оборудование от негативных последствий. Поэтому для того, чтобы перезапустить оборудование, нужно время. Сейчас, после заявления о введении энергоблока в эксплуатацию после ремонта, ситуация ухудшилась, а не улучшилась", - говорит Рябцев.

Он отмечает, что Министерство энергетики очень оптимистично оценило сроки, в течение которых генерация должна увеличиться. Ведь для запуска энергоблока с нуля до гигаватта мощности нужно несколько суток. Тогда как в Минэнерго заявили, что ремонт завершен, но команды на его запуск даже не было.

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключение света в Украине - последние новости

Недавно в Украине серьезно ухудшилась ситуация со светом. Это произошло из-за нереальной жары. Высокие температуры погоды вызвали возгорание трех трансформаторов тока на Южноукраинской АЭС.

Однако ситуация в энергосистеме, которая ухудшилась из-за аномально высоких показателей температуры в течение последних двух недель может улучшиться из-за снижения температуры воздуха.

Напомним также, что в населенных пунктах в 20-километровой зоне возле границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта.

Другие новости о состоянии энергосистемы Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред