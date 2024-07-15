Часов со светом будет значительно больше: в Укрэнерго сказали, когда ждать улучшения

Энергетики прогнозируют, что улучшение ситуации со светом произойдет на фоне завершения ремонта энергообъектов.

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В Украине увеличится количество часов со светом / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Украине может увеличиться количество часов со светом. Произойдет это уже в августе. Такой прогноз дала спикер Укрэнерго Мария Цатурян, сообщает Obozrevatel.

Она связывает это с тем, что некоторые энергетические объекты снова заработают после ремонтов. В то же время следует отметить, что уменьшить объемы ограничений удастся в случае отсутствия новых вражеских ударов.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые объекты энергетические вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", - сказала она. видео дня

Сейчас Украина потеряла более 9 ГВт производственных мощностей.

"Для понимания масштаба: столько же летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", - добавила Цатурян.

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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