Часов со светом будет значительно больше: в Укрэнерго сказали, когда ждать улучшения

В Украине может увеличиться количество часов со светом. Произойдет это уже в августе. Такой прогноз дала спикер Укрэнерго Мария Цатурян, сообщает Obozrevatel.
Она связывает это с тем, что некоторые энергетические объекты снова заработают после ремонтов. В то же время следует отметить, что уменьшить объемы ограничений удастся в случае отсутствия новых вражеских ударов.
"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые объекты энергетические вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", - сказала она.видео дня
Сейчас Украина потеряла более 9 ГВт производственных мощностей.
"Для понимания масштаба: столько же летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", - добавила Цатурян.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
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