Ситуация улучшится: в Укрэнерго ответили когда уменьшатся отключения света

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация с отключениями света улучшится в августе, когда закончатся ремонтные работы на значительной части энергоблоков АЭС.

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В Укрэнерго назвали месяц, когда ситуация со светом улучшится / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление", - отметил он.

Укрэнерго ожидает, что в августе благодаря завершению ремонтов будет больше генерирующей мощности, что, по словам Кудрицкого, сделает ситуацию "немного легче".

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Он также указал, что сейчас на отключение электроснабжения влияют регулярные обстрелы со стороны России, жара и ограниченные возможности импорта электричества.

Чиновник добавил, что продолжается летняя ремонтная кампания на значительном количестве электростанций, направленная на обеспечение максимальной доступной мощности зимой, в частности на атомных станциях.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - графики отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в энергосистеме остается сложной, и новые атаки со стороны России еще больше ее усложняют в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. В целом из-за боевых действий электроэнергии лишены абоненты в 7 регионах.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключения электроснабжения, в частности в зонах, прилегающих к линии фронта.

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