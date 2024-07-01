Россия попытается развить наступление: в ВСУ переходят к 'контрмерам'

На фронте "горячо" сразу на ряде направлений, намекнул Зеленский.

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ВС РФ регулярно атакуют позиции ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: 56-я отдельная мотопехотная бригада, ОП

Вооруженные силы Украины готовят новые удары по логистике российских оккупантов, чтобы помешать России расширить фронт, подчеркнул в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что заслушал в понедельник утром, 1 июля, доклад Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

Президент указал, что на сегодня на фронте сразу ряд ключевых направлений, где россияне атакуют с высокой интенсивностью.

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Отдельно военно-политическое руководство обсудило решения, которые должны помешать врагу развить летнее наступление.

"Также обсудили некоторые наши принципиальные решения - шаги, которые готовим, чтобы оккупант терял больше своей логистики, больше техники, больше своих надежд расширить войну", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нынешние боевые действия должны закончиться проигрышем для России.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить географию своего наступления в направлении Краматорска и Славянска. Вражеские силы пытаются захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку.

Специалисты издания The Wall Street Journal в своем материале отметили, что на фронте в Украине следует ожидать "смертельное лето", кроме того, они не исключают нового масштабного наступления россиян.

В ВСУ подтвердили, что россияне активизировали наступательные операции на разных направлениях фронта, в частности, на Краматорском, Покровском и Кураховском.

Между тем украинский журналист и военнослужащий Евгений Назаренко отметил, что Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре Волчанска и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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