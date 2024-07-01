Бои за три стратегических населенных пункта: в ВСУ раскрыли ситуацию на Донетчине

В окрестностях Часового Яра оккупационные войска агрессора России активно применяют артиллерию, авиацию и дроны, сказал спикер "Хортицы" Назар Волошин.

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Войск РФ пытаются взять Клещиевку, Калиновку и Часов Яр - ОСГВ Хортица / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, DeepState (иллюстративное фото)

Российские оккупанты в Донецкой области пытаются расширить географию своего наступления в направлении Краматорска и Славянска. Вражеские силы пытаются захватить Часов Яр, Клещиевку и Калиновку. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что оккупанты стремятся расширить свои возможности для наступления.

"Противник пытается захватить эти населенные пункты (Часов Яр, Клещиевка, Калиновка, - ред.) для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска … Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", - объяснил ситуацию Волошин. видео дня

Также он уточнил, что враг прикрывает своих штурмовиков артиллерией, сбросами с дронов-камикадзе и барражирующими боеприпасами ZALA Lancet.

Подчеркивается, что за минувшую неделю захватчики в районе Часового Яра нанесли по украинским позициям 1286 ударов различными типами вооружений. Кроме того, враг сбросил 128 корректируемых авиационных бомбы.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Оккупанты РФ вернутся в Украину уже через несколько лет, если сейчас заморозить войну, считает командир первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Владимир Собипан. По его словам, в 2014-2015 годах не было понимания того, что будет настолько масштабная война.

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