Что будет, если 'заморозят' войну в Украине: командир ВСУ раскрыл последствия

Владимир Собипан, командир первого десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады заявил, если войну России против Украины "заморозить" сегодня, то российская армия через несколько лет вернется, и мы переложим это на спины наших детей.
По его словам в интервью для ТСН, во время боев за Донецкий аэропорт в 2014-2015 году не было понимания того, что это будет такая большая война, как сейчас.
"Мы думали, что сейчас все отобьем назад и все. Тогда никто не думал, что оно вот так "заморозится". Чего видимо сейчас и боятся, чтобы так не заморозилось, как тогда, в 2014 году. А потом раз и через восемь лет что у нас получилось - они к нам приехали. Так же видимо и сейчас наше государство, президент, верховный главнокомандующий - все понимают это и боятся так же заморозить. Потому что три, пять, десять лет - сколько? Мы переложим это на спины наших детей. Не нужно замораживать эту войну", - отметил командир.видео дня
Заморозка войны: что известно
Напомним, что Олег Жданов рассказал,удастся ли Китаю заморозить войну в Украине. Установление мира сейчас стоит на повестке дня. Но в то время как Украина и Европа стремятся к справедливости, Китай пытается продвинуть свою идею заморозки войны.
Аналитик Наталья Глоба рассказала, может ли НАТО заморозить войну в Украине. Сейчас нет проектов по решению ситуации, которая привела к этой войне. Всем в Европе и США уже понятно, что Путин принимал решение о нападении на Украину не единолично, а советуясь с Си Цзиньпином.
В ISW раскрыли, что требует Путин у Запада для "мирных" переговоров. Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Путин пытается убедить Запад.
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