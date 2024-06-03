Может ли НАТО заморозить войну в Украине: Глоба раскрыла важный сценарий

В интервью Главреду системный аналитик Наталья Глоба проанализировала, выгодно ли Западу замораживать войну на данном этапе и какие у них планы.
"В случае подписания любого документа - будь то соглашение о прекращении огня, перемирие или мирный договор - война не закончится. Война в Украине не может быть прекращена, пока не будет решен основной ее вопрос. Война - это надолго. Если Путин вместе с Си Цзиньпином желают установить новый мировой порядок (а кроме Си никто в мире не знает, как он может выглядеть), переговоров по этому поводу вообще вести нельзя", - пояснила эксперт.
Глоба также сообщила, что сейчас нет проектов по решению ситуации, которая привела к этой войне. Всем в Европе и США уже понятно, что Путин принимал решение о нападении на Украину не единолично, а советуясь с Си Цзиньпином во время Олимпиады в Пекине (а, возможно, еще раньше).
"Нельзя сказать, что им выгодна эта война, но горячего желания взять и прямо здесь все прекратить на любых условиях ни у кого тоже нет. И то, что Зеленского держат за руки и ноги и заставляют что-то такое подписать - это российское ИПСО в чистом виде. Зато Запад это обсуждает. Например, то, как Россия может использовать временное прекращение войны хотя бы на год, а также то, как этим временем воспользуются Европа и Украина", - отметила Глоба.
Она считает, что это просто расчет, окончательных решений нет, потому что вариантов много и никто не хочет брать на себя ответственность, принимая тот или иной сценарий.
"Следовательно, все это будет еще долго обсуждаться. Однако сегодня все говорят, мол, если Украина будет не в состоянии бороться и, видимо, подпишет договор например о прекращении огня, мы не будем возражать, это дело Украины. Но они не толкают Украину к этому, понимая что это ненадолго", - подытожила эксперт.
Кто такая Наталья Глоба
Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины.
Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности.
Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.
Напомним, что Дмитрий Снегирев заявил, что сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится. Сейчас основная задача США - создать предпосылки для более качественной позиции Украины в переговорном процессе, чтобы не Россия диктовала условия.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал последствия заморозки войны. Замороженный конфликт является медленной войной или медленной оккупацией. Он в любой момент может взорваться с новой силой, считает Зеленский.
Больше военных новостей:
- "НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине
- "Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал положительный прогноз относительно войны
- Войска НАТО будут просачиваться в Украину, как вода сквозь песок - Горбач
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред