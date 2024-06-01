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"Заморозка - это медленная оккупация": Зеленский назвал последствия паузы в войне

Руслана Заклинская
1 июня 2024, 16:29
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Пауза в войне пойдет на пользу России, оккупанты усилят свои позиции и с новой силой продолжат войну, заявил Зеленский.
'Заморозка - это медленная оккупация': Зеленский назвал последствия паузы в войне
Россия использует "паузу" в войне, чтобы нарастить силы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Замороженный конфликт является медленной войной или медленной оккупацией. Он в любой момент может взорваться с новой силой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - сказал президент.

По его словам, россияне имеют больше техники, но сталкиваются с нехваткой опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет.

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"Эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции. И таких условий будет много", - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что даже при отсутствии активной фазы войны на Донбассе до 2022 года, там все равно гибли люди от российских обстрелов.

Заявления РФ о мирных переговорах - новости по теме

Как сообщал Главред, Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

В то же время Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации" и заявил, что Зеленский нелегитимный президент. Впоследствии Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Путин не намерен прекращать войну против Украины и наоборот наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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