'Заморозка - это медленная оккупация': Зеленский назвал последствия паузы в войне

Пауза в войне пойдет на пользу России, оккупанты усилят свои позиции и с новой силой продолжат войну, заявил Зеленский.

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Россия использует "паузу" в войне, чтобы нарастить силы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Замороженный конфликт является медленной войной или медленной оккупацией. Он в любой момент может взорваться с новой силой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда. Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто", - сказал президент.

По его словам, россияне имеют больше техники, но сталкиваются с нехваткой опытных военных, артиллерийских снарядов и ракет.

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"Эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормандских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе, забыть о евроинтеграции. И таких условий будет много", - подчеркнул Зеленский.

Президент также напомнил, что даже при отсутствии активной фазы войны на Донбассе до 2022 года, там все равно гибли люди от российских обстрелов.

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Как сообщал Главред, Путин якобы готов прекратить войну с Украиной при условии сохранения оккупированных территорий, пишет Reuters. Однако, если Китай и Запад не примут это "условие", он готов продолжать боевые действия. Российский пропагандист Песков также утверждает, что Россия "открыта к диалогу" и не желает вечной войны.

В то же время Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации" и заявил, что Зеленский нелегитимный президент. Впоследствии Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Путин не намерен прекращать войну против Украины и наоборот наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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