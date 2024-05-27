'Он много говорит': Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

Владимир Зеленский прокомментировал предложение Владимира Путина о диалоге между Украиной и РФ.

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Владимир Зеленский прокомментировал предложение Владимира Путина о переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции во время визита в Испанию, надо оценивать не заявления Путина о готовности к переговорам, а его реальные поступки.

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", - заявил президент. видео дня

Вместе с тем глава государства отметил, что за последние недели украинские военные отражают очередное наступления врага.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

Скандальное заявление Путина

Ранее Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

При этом российский диктатор заявил, что Стамбульские договоренности 2022 года якобы устраивали и Киев, и Москву и добавил, что вернутся к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) в договоренностей".

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Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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