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"Он много говорит": Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах

Алексей Тесля
27 мая 2024, 17:15
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Владимир Зеленский прокомментировал предложение Владимира Путина о диалоге между Украиной и РФ.
'Он много говорит': Зеленский жестко ответил Путину на предложение о переговорах
Владимир Зеленский прокомментировал предложение Владимира Путина о переговорах / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео выступления, ua.depositphotos.com

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной.

Как подчеркнул он в ходе пресс-конференции во время визита в Испанию, надо оценивать не заявления Путина о готовности к переговорам, а его реальные поступки.

"Путин много говорит якобы о переговорах, но разные народы уже имели дело с подобными диктаторами, которые не врут только тогда, когда молчат. Надо смотреть на реальные поступки таких диктаторов", - заявил президент.

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Вместе с тем глава государства отметил, что за последние недели украинские военные отражают очередное наступления врага.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в активизации совместной работы с партнерами ради большей безопасности и ощутимого принуждения врага к миру.

Скандальное заявление Путина

Ранее Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры. Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

При этом российский диктатор заявил, что Стамбульские договоренности 2022 года якобы устраивали и Киев, и Москву и добавил, что вернутся к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) в договоренностей".

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
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