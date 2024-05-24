Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

Владимир Путин размечтался о том, что будет якобы "подписывать" какие-то документы с Украиной.

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Владимир Путин заявил о "нелегитимности" Владимира Зеленского / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию заявлений по поводу возможности переговоров с Украиной.

Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

При этом российский диктатор заявил, что Стамбульские договоренности 2022 года якобы устраивали и Киев, и Москву и добавил, что вернутся к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) в договоренностей".

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"Мы видим, что опять возобновились разговоры о необходимости возвращения к переговорам по Украине. Пусть возвращаются", - сказал Путин.

При этом российский диктатор, президентство которого не признает Евросоюз, заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил свою легитимность.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - добавил Путин.

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

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