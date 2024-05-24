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Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

Алексей Тесля
24 мая 2024, 18:30
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Владимир Путин размечтался о том, что будет якобы "подписывать" какие-то документы с Украиной.
Зеленский, Путин,
Владимир Путин заявил о "нелегитимности" Владимира Зеленского / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию заявлений по поводу возможности переговоров с Украиной.

Он сказал, что Москва готова к переговорам "только исходя из сегодняшних реалий в зоне спецоперации". Об этом сообщают российские пропагандисты.

При этом российский диктатор заявил, что Стамбульские договоренности 2022 года якобы устраивали и Киев, и Москву и добавил, что вернутся к переговорам можно, "исходя из уже достигнутых (в Стамбуле - Ред.) в договоренностей".

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"Мы видим, что опять возобновились разговоры о необходимости возвращения к переговорам по Украине. Пусть возвращаются", - сказал Путин.

При этом российский диктатор, президентство которого не признает Евросоюз, заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы утратил свою легитимность.

"Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего президента закончилась. России при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов", - добавил Путин.

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация. Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

Как известно, первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
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