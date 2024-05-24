"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

Китай и Бразилия предложили организовать так называемую мирную конференцию, которую признали бы как Украина, так и страна-агрессор Российская Федерация.

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Инициатива КНР и Бразилии играет на руку Путину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Китай с Бразилией предлагают провести мирную конференцию, которую потенциально могли бы признать как Россия, так и Украина. Китайцы и бразильцы согласовали так называемый документ из шести пунктов "для урегулирования украинского кризиса". Осуждения преступлений Москвы и вывода российских войск из Украины там нет.

Как сообщает Министерство иностранных дел Китая, глава ведомства Ван И провел встречу с главным советником по иностранным делам президента Бразилии Селсо Аморимом.

Стороны "согласовали" документ, в котором 6 пунктов "урегулирования украинского кризиса".

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"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в должное время, признанную как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов", - указано в заявлении.

Как выглядит "мирный план" Китая и Бразилии

1) Обе стороны призывают все соответствующие стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: отсутствие расширения поля боя, отсутствие эскалации боевых действий и отсутствие провокаций со стороны какой-либо стороны.

2) Обе стороны считают, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным решением украинского кризиса. Все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога и добиваться деэскалации ситуации до достижения всеобъемлющего прекращения огня. Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов.

3) Необходимы усилия по увеличению гуманитарной помощи соответствующим регионам и предотвращению гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, а гражданское население, включая женщин, детей и военнопленных (военнопленных), должно быть защищено. Обе стороны поддерживают обмен военнопленными между сторонами конфликта.

4) Необходимо противодействовать использованию оружия массового поражения, особенно ядерного, химического и биологического оружия. Необходимо приложить все возможные усилия для предотвращения распространения ядерного оружия и предотвращения ядерного кризиса.

5) Необходимо противодействовать атакам на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Все стороны должны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности, и решительно предотвращать техногенные ядерные аварии.

6) Необходимо противодействовать разделению мира на изолированные политические или экономические группы. Обе стороны призывают к усилиям по расширению международного сотрудничества в области энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и безопасности критически важной инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, подводные оптические кабели, электроэнергетические объекты и оптоволоконные сети. Для защиты стабильности глобальных промышленных и цепочек поставок.

Кратко о позиции Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Саммит мира в Швейцарии – главные новости по теме:

Первый Саммит мира запланирован на 15-16 июня, он должен состояться в городе Люцерн, Швейцария. Цель Украины – провести диалог относительно установления справедливого мира, базирующегося на Уставе Организации объединенных наций. Планируется обсуждение украинской формулы мирного завершения войны Киева и Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии: должны быть рассмотрены вопросы возвращения пленных в формате всех на всех, гражданских украинцев, удерживаемых незаконно Россией, а также аспекты ядерной и продовольственной безопасности.

Россия планирует сорвать "саммит мира", говорил Зеленский. Согласно данным разведки, у Москвы есть план, как не допустить проведения мероприятия и сделать так, чтобы как можно меньше стран приняли участие в саммите.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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