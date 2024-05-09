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"Путин этого боится": Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии

Юрий Берендий
9 мая 2024, 17:23
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Владимир Зеленский отметил, что глава Кремля Путин боится проведения Саммита мира из-за того, что мировое большинство будет принуждать РФ к миру.
'Путин этого боится': Зеленский назвал основные пункты Саммита мира в Швейцарии
Путин будет пытаться сорвать проведение Саммита мира в Швейцарии / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин будет пытаться сделать все для того, чтобы сорвать проведение Саммита мира, запланированного на 15-16 июня в Бюргенштоке, вблизи города Люцерн в Швейцарии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Киеве 9 мая.

По его словам, саммит должен стать возможностью восстановления и обеспечения справедливого мира для Украины и всей Европы. Он добавил, что российский диктатор Путин попытается его сорвать политическим и военным способами.

"Он будет это делать и попытками увеличить давление на фронте, и начать новые наступательные действия, и различными манипуляциями в политике, и попытками расколоть международное сообщество. Путин действительно боится саммита мира. Боится, что мировое большинство начнет принуждать Россию к миру", - сказал Зеленский.

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Что будут обсуждать на Саммите мира в Швейцарии

По словам президента Украины Владимира Зеленского в ходе проведения в Швейцарии Саммита мира страны-участницы рассмотрят вопрос возвращения пленных в формате "всех на всех", гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

"Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной безопасности и продовольственной безопасности", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что на саммите будут присутствовать те страны, которые действительно стремятся к миру. Он также отметил необходимость "поставить на место" главу Кремля Владимира Путина, поскольку он не остановится на Украине.

"Как мы можем это сделать? На поле боя этого мало. Россия - большая территория. Они будут давить на своих людей, хотят те воевать или не хотят", - отметил Президент Украины.

Он добавил, что для окончательной победы над РФ кроме военного аспекта важен и политический компонент, одним из которых является Саммит мира.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о проведении Саммита мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, Офис президента Украины сообщил о проведении в Швейцарии 15-16 июня Саммита мира, с участием лидеров государств всех континентов.

Участники Саммита мира планируют разработать совместную переговорную позицию 15-16 июня в Швейцарии, которую затем передадут России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя интервью заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого.

Путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, на котором будут обсуждаться механизмы принуждения агрессора России к принятию мирных инициатив. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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