'Первый шаг к миру': на саммите мира разработают переговорную позицию и передадут РФ

На саммите мира в июне разработают совместную переговорную позицию, которую передадут России, заявил спикер президента Украины.

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На саммите мира разработают переговорную позицию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay.com

Участники саммита мира разработают совместную переговорную позицию 15-16 июня в Швейцарии. Затем ее передадут России. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, комментируя интервью заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, пишет Deutsche Welle.

Саммит мира организуют Украина и Швейцария, на нем страны, которые уважают международное право и устав ООН, должны разработать общую позицию для переговоров и передать ее России.

"Это и станет первым шагом к справедливому миру", - подчеркнул Никифоров. видео дня

Также спикер президента Украины уточнил, что могут быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира".

"Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России", - пояснил Никифоров "Украинской правде".

Саммит мира - переговорная позиция Украины

Напомним, 2 мая заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявил, что не видит способа для Украины выиграть войну только на поле боя. Он подчеркнул, что такие конфликты могут заканчиваться только договорами.

В тот же день, 2 мая, президент Владимир Зеленский объявил, что на саммит мира в Швейцарии, запланированный на 15-16 июня, приглашены главы государств и правительств со всех континентов. По его словам, этот саммит станет первым реальным шансом начать восстановление справедливого мира в Украине.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Как сообщал Главред, Россия будет пытаться сорвать саммит мира, который пройдет в Швейцарии в июне, заявил президент Владимир Зеленский. Он сослался на данные украинской разведки, которые указывают на то, что у России есть "конкретный план", направленный на уменьшение количества стран-участниц саммита и на затягивание процесса установления мира.

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